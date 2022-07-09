香港藝術館巴洛克藝術展7月登場！首次展出40件意大利博物館珍藏

香港藝術館將於7月中起舉行全新巴洛克藝術展覽，展出來自意大利卡波迪蒙特博物館的40件珍藏作品，當中包括「最後的審判」臨摹之作、「聖母與聖嬰」等名作，館內更會配合巴洛克音樂及聲音景觀，大家可以沈浸於巴洛克藝術世界，飽覽16至17世紀大師作品。

香港藝術館最新巴洛克藝術展 7月中旬登場！40件意大利博物館珍藏

香港藝術館將於7月中旬舉行全新展覽「走進巴洛克──卡波迪蒙特博物館珍藏展」，展出40件來自意大利卡波迪蒙特博物館的那不勒斯珍藏，包括有提香、安尼巴萊‧卡拉奇、阿爾泰米西婭‧真蒂萊斯基等16至17世紀大師的作品。展出的藏品包括不少傳統古典繪畫及名作，即看部分藏品詳情：

巴洛克藝術展覽藏品【1】最後的審判（臨摹米開朗基羅之作）

馬塞洛•維努斯蒂臨摹米開朗基羅之作「最後的審判」（意大利馬佐迪瓦爾泰利納 ，1512/1515一羅馬，1579），為蛋彩與油彩混合的木板本。

（圖片來源：香港藝術館）

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巴洛克藝術展覽藏品【2】聖母與聖嬰

馬斯莫 •斯坦茨奥內作品「聖母與聖嬰」（意大利奥爾塔一迪阿泰拉，約1585年—那不勒斯，1656），為油彩布本。

（圖片來源：香港藝術館）

巴洛克藝術展覽藏品【3】達娜厄

提香作品「達娜厄」（意大利卡多雷地區的皮耶章，1488/1490一威尼斯，1576），為油彩布本。

（圖片來源：香港藝術館）

今次展覽由香港賽馬會、康文署、意大利文化遺產、活動和旅遊部、香港藝術館及意大利卡波迪蒙特博物館等機構合作舉行，藝術藏品均首次在香港展出，並會配合巴洛克音樂及聲音景觀，為藝術體驗添加聽覺元素，帶觀眾走進巴洛克的藝術世界。

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另外本地藝術家伍韶勁、周俊輝將會透過不同媒介，回應巴洛克大師的作品；以及missquai繪畫插圖本會為展覽注入香港視點，讓觀眾享受一場穿梭於古今之間的藝術體驗，有興趣的朋友記得不要錯過！

「走進巴洛克 ── 卡波迪蒙特博物館珍藏展」 詳情

展覽日期：7月15日至11月2日

展覽地點：香港藝術館2樓專題廳

展覽門票：

成人標準票價：$10

20人或以上團體票價：$7

學生/長者/殘障人士票價：$5

博物館通行證/周三入場：免費



香港藝術館 詳情

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號

開放時間：

10:00 - 18:00（星期一至三；星期五至日）

10:00 - 20:00（星期六）

電話：2721 0116

