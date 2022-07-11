自助餐優惠丨荃灣酒店自助餐6折！人均$373起歎長腳蟹/和牛/刺身

【酒店自助餐優惠2022】荃灣如心酒店推出和風海鮮自助餐，供應長腳蟹、青口等多款冰鎮海鮮、刺身、日式料理、即叫即燒串燒、打卡日系甜品等，現經指定網上平台訂購，可享6折優惠，折後人均最平$373！

自助餐優惠｜荃灣如心酒店自助餐6折！$373/位起歎長腳蟹/和牛/刺身

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（圖片來源：如心酒店）

荃灣如心酒店推出「和風嚐鮮自助餐」，以和風及時令海鮮為主題，供應多款傳統日式料理及時令海鮮。凍海鮮包括冰鎮長腳蟹、青口、清酒迷你鮑魚、日式海鮮啫喱；新鮮刺身壽司包括吞拿魚、鯛魚、三文魚等；以及清酒煮蜆、海鮮大阪燒等超過20款日式料理。

現場亦設有即煮區，供應多款即叫即製日式地道小吃，包括即叫即燒日本和牛、燒牛舌、燒三文魚鮫、天婦羅等；逢星期五至日晚上，更特設主廚即席切原條日本油甘魚，食材新鮮，師傅技藝又能令人大飽眼福！

除了熱葷及冷盤，自助餐亦設有各式精緻日式甜品，包括巨型福岡草莓乳酪巴伐利亞、粉紅富士山櫻花戚風蛋糕、紅豆和菓子、宇治抹茶撻等，各位甜品控一定食得好過癮！

自助餐收費以午市及晚市劃分，現於KKDay訂購，即可享有6折優惠，折後午市人均$373起，晚市折後人均收費則為$512。由即日起至7月31日KKDay訂購可享此優惠，詳情可參閱KKDay最新消息。

和風嚐鮮自助餐

供應時間：（午市）12:00-14:30（晚市）18:30-21:30

供應日期：即日起至另行通知

價錢：（午市）成人$438起，小童/長者$318起（晚市）成人$568起，小童/長者$458起

優惠：【1】 經KKDay訂購，可享6折優惠。（7月31日或之前）【2】經官方訂購，星期一至五享用午市，可享75折；星期六、日及公眾假期享用午市，可享8折。【3】經官方訂購，星期一至四享用晚市，可享8折；星期五至日及公眾假期享用晚市，可享85折。

訂購網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/117029?cid=10103



荃灣如心酒店：

地址：香港荃灣楊屋道8號

電話： 2280 2868 / 5970 0551（WhatsApp）

