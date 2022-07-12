尖沙咀好去處｜Pokemon比卡超打卡位！逾百款精品/免費玩Switch

【尖沙咀好去處】Pokemon比卡超打卡裝置及商店即將登陸尖沙咀！Pokemon寶可夢（寵物小精靈）人氣角色比卡超等的期間限定展覽將於尖沙咀舉行，除了以古代神殿為主題的打卡位，還有多款原創商品、免費試玩Nintendo Switch及卡牌對戰！Pokemon粉絲絕對不要錯過！

尖沙咀好去處｜Pokemon比卡超打卡位登場！逾百款精品/免費玩Switch/卡牌對戰

Pokemon寶可夢（寵物小精靈）期間限定商店及展覽即將登陸尖沙咀！今次展覽及快閃店以「Pokemon TCG消失的異世神殿」為主題，除了有超可愛的比卡超、草苗龜、小火焰猴和波加曼等可以讓大家盡情打卡外，同場亦展示超過300張遊戲卡牌！

除了2米高的初代傳說Pokemon超夢夢、今年11月發售的全新任天堂Switch遊戲《寶可夢 朱/紫》中的「故勒頓」和「密勒頓」、以及新葉喵、呆火鱷和潤水鴨亦都首次登場！

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現場更有售賣逾百款原創Pokemon商品的期間限定店，包括比卡超、騎拉帝納、阿爾宙斯等的毛公仔、比卡超尾巴造型吊飾、Pokemon卡牌遊戲25週年黃金紀念箱、各款25週年頂級收藏箱等！另外更有HYPEBEAST聯乘系列服飾，如圍巾、帽子等多款型格產品！

同場更可試玩今年初發售的Nintendo Switch《寶可夢傳說 阿爾宙斯》遊戲！各位小精靈訓練員亦都可於週末免費與其他訓練員進行卡牌遊戲對戰！參與遊戲體驗或卡牌對戰後，更有機會得到《寶可夢 朱/紫》初期三隻Pokemon造型帽一頂！

LCX「Pokémon TCG消失的異世神殿」展覽



日期： 2022年7月22日至9月4日

時間：10:00-22:00

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 正門

入場費用： 免費



寶可夢異世商品店



日期： 2022年7月22日至9月4日

時間：10:00-22:00

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX Oasis 2 祥仔辣辣前方

