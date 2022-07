【暑假好去處|假日好去處】暑假來臨,不少商場相繼推出主題裝置及展覽,如《小王子》、熊本熊、LINE FRIENDS設有多個打卡位,更有商場設有市集及推出特色美食、限定商品,必定成為全新假日好去處!

暑假好去處|7月必去12大打卡好去處 小王子/熊本熊/LINE FRIENDS

好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦!請Follow我哋:https://bit.ly/38tlS4l

假日好去處【1】旺角Mr n Mrs Moon首個大型展覽

旺角商場T.O.P This is Our Place(T.O.P)最近聯乘本地動畫角色Mr n Mrs Moon,於7月22日起推出首個大型展覽,展覽將在商場各處設打卡位,當中必影就是3米高巨型公仔!同時亦會推出主題美食及商品,好玩之餘又可以打卡影相!

假日好去處【2】元朗熊本熊打卡位

元朗YOHO MALL聯乘日本熊本吉祥物熊本熊(KUMAMON),於7月19日起打造熊本熊主題裝置,設有兩大超巨型主題桌遊棋盤——「KUMAMON玩樂不夜町」及「熊花園」,熊本熊將在各園區以不同造型現身,包括2米半植絨吹氣造型公仔,必定成為人氣打卡位!

+ 1

假日好去處【3】九龍灣小王子木藝打卡位

今個夏日,MegaBox聯乘《小王子》,將於6月28日起舉行「MegaBox x Le Petit Prince藝遊花園」夏日大型活動,在商場中庭推出5大打卡位,全部都是全港首創《小王子》木藝設計裝置,呈現故事內的各個場景。

假日好去處【4】沙田全新戶外打卡樂園+Keigo主題展

今個暑假,沙田新城市廣場將在7月15日開始,於商場各處設有多個日系風格打卡位,不但聯乘日本人氣插畫家Keigo打造期間限定的主題裝置,更有戶外平台設有唯美打卡樂園,以繽紛色系作為主調,當中不可錯過4米長的紫藤花隧道,在紫色花海步道散步,打卡超浪漫!

+ 1

假日好去處【5】LuLu豬農莊主題裝置

超人氣角色「罐頭豬LuLu」即將以全新小農夫造型登陸東涌!由7月22日至8月31日,LuLu豬會在東薈城名店倉打造夏日農場小天地「夏日綠『豚』園」,帶來8大超可愛打卡位,更可以玩小遊戲贏走LuLu豬禮品,各位Fans不可錯過!

+ 1

假日好去處【6】將軍澳夢幻甜品主題展

人氣甜品主題夢幻打卡展覽「The Dessert Museum」7月登陸將軍澳!「The Dessert Museum」先後於杜拜、新加坡及馬尼拉展出,香港站設有5大主題打卡位裝置,其中一個蛋撻造型彈床更是香港站獨家限定,好玩之餘又可以打卡影相!

假日好去處【7】觀塘LINE FRIENDS期間限定店

全新LINE FRIENDS Pop-Up Store登陸觀塘APM,於6月28日開幕。店內將設有標誌性的巨型熊大BROWN公仔,供大家近距離打卡,店內亦以手繪風的LINE FRIENDS及 BT21畫作作佈置,粉絲不可錯過!

假日好去處【8】荃灣AVO FRIENDS 15大打卡位

韓國卡通AVO FRIENDS首度登陸香港!荃灣廣場將設5大天氣場景及15大打卡位,包括AVO FRIENDS彩虹步道、STINA甜美小滑梯、Maroni雨中漫步等等,打卡必去!

(官方提供圖片)

荃灣廣場 x AVO FRIENDS 玩轉夏日好心「晴」

日期:7月15日至8月31日

地點:荃灣廣場L1樓層中庭、L5及L6樓層



假日好去處【9-12】LYCHEE & FRIENDS登陸港九新界

韓國角色LYCHEE & FRIENDS登陸港九新界4大商場,設有4大以露營為主題的「冒險營地」,場內設有多個打卡位和數碼互動遊戲,更同時推出限定版LYCHEE & FRIENDS「Chill多用途」摺合式收納箱及LYCHEE & FRIENDS「Chill速」免搭帳篷,超有夏日感覺!

(官方提供圖片)

置富Malls X 韓國超人氣角色LYCHEE FRIENDS「Chill開心夏令營」

日期:2022年7月11日至10月23日

地點:馬鞍山廣場、+WOO 嘉湖、置富都會、置富第一城