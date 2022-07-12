便利店推馬來西亞榴槤雪糕！還原榴槤肉外型　網民：似食冰凍榴槤

【便利店新品/雪糕推介】最近馬來西亞出品的一款榴槤雪糕成功獲網民高度關注，全因它的外型似足一塊完整榴槤肉，不過亦有網民笑指「好似灌湯餃」；而味道方面，有網民試食後，大讚雪糕味道尤如正在吃冰凍的榴槤一樣，有興趣試食的榴槤迷和雪糕迷可於便利店買到！

馬來西亞出品榴槤造型雪糕 便利店都有售！網民：好似食冰凍榴槤

最近有網民於Facebook群組「香港雪糕關注組」分享，在便利店買到一款榴槤雪糕，不論外型或者色澤，都與真榴槤果肉有幾分相似，雪糕外表為淡黃色，「脹卜卜」的賣相仿照榴槤而製成，不過味道又如何呢？

（FB@Ruby Lo授權）

有率先試食網民的表示，榴槤雪糕味道不錯，形容「好似食冰凍的榴槤」；而且雪糕內有少許榴槤肉，好食但有「少少滯」。不過都有部分網民持反對意見，認為雪糕味道太甜，榴槤味不算太濃，直言「食完覺得有啲失望」， 亦有人表示寧願吃真正的榴槤。

（FB@Ruby Lo授權）

這款榴槤雪糕是由馬來西亞出品，於海外甚受歡迎！目前於香港7-11便利店有售，每件售價為$39，榴槤控不妨買來一試。此外，該系列雪糕除了榴槤口味外，更有出品咖啡口味，未知會否於香港發售，大家有興趣都可以密切留意！

N Fruits International Sdn Bhd 榴槤雪糕

售價：$39

推廣地點：全線7-11

