茅台雪糕炒到250元深圳開新店　含2%貴州茅台酒網紅小孩齊打卡

就在上周日，爆火的「茅台冰淇淋深圳旗艦店」在萬象天地正式開業。聽説前段時間茅台雪糕的價格已經被炒到了3倍以上，無數人趨之若鶩。官方售價59/66元（人民幣，下同）一杯的雪糕在各大電商平台上被炒到120多元-250多元一杯。



茅台雪糕來到深圳後，在小紅書、微博等社交網絡媒體上又掀起了一波打卡熱潮。

當初貴陽旗艦店開業首日還沒開門就排起長隊，平均每分鐘接待2人，而且7小時內銷售額突破20萬，看來有錢人是真多啊。

如今開來深圳，開業首日到底排隊人多不多？都有哪些人過來買？66元一杯的茅台雪糕到底好不好吃？

微微子帶你現場揭秘走起！

「茅台雪糕」開業第一天 排隊人多嗎？

旗艦店店鋪不大，位於萬象天地旗艦廣場，從高新園A口出來走幾步就到了。微微子周日早上九點左右就來到了開業現場，看到旗艦店已經在門口拉上繞了好幾圈的排隊警戒線。

+ 7

9：40，排隊人數在15人左右，只佔據了警戒線開頭部分。

9：55，排隊人數漸漸增多，很多來萬象天地逛街的人羣看到這裏排隊也紛紛駐足加入到隊伍中來。本以為剛開業就會大排長龍，甚至搶不到號，但現場排隊人數並沒有想象中的多，大概在三四十人左右。還有好幾位疑似黃牛的大哥們坐在一旁歇息，看來是沒接到代購的訂單。

十點整正式開業，工作人員開始給排在前面10位的人派發排隊卡，領了卡才能到門店排隊點單。

聽工作人員説這家並不是快閃店，應該近一兩個月都會在這，具體營業時限要根據情況決定。

開業首日上午，茅台雪糕每人限購三個，每個口味各一個。這樣一來，也就限制了代購黃牛們一次購買多杯的行為。

聽説下午過來買茅台雪糕的人超級多，甚至排到了警戒線之外，想吃至少要排隊1小時以上。到了周一，安保小哥哥還會免費給排隊購買的人提供遮陽傘，平均排隊時長依然在30分鐘以上。

排隊來買雪糕的，都是些什麼人？

「喝不起飛天茅台，難道還吃不起茅台冰淇淋嗎？」可能很多深圳人都是抱着這種心態想過來嚐嚐鮮。

微微子觀察了一下，來買茅台雪糕的大部分都是年輕人，估計其中不少是博主過來打卡拍照的，也有家長帶着孩子過來買甜筒。

+ 6

還遇到一位中年大哥説他是茅台忠實粉絲，特意一大早專程開車過來買，就想嚐嚐茅台雪糕是什麼味道，看來又是一位平時經常喝茅台酒的有錢人。

很多人買完立馬拿出手機對着手上的雪糕瘋狂拍照，但因為最近深圳天太熱，雪糕融化得非常快，可能一拍完就會流得滿手都是，想要品嚐的建議還是拿到手就開吃吧。

菜單上除了三款茅台雪糕之外還有現制的雪糕甜筒/球和雪糕甜點，這些是不限購的。

據店員説，每一款雪糕裏面都含有酒精。在長沙的記者和交警叔叔測試過，如果剛吃完吹氣數值能達到酒駕範圍，但是五分鐘過後再吹就沒有了。所以大家吃完不要立馬開車，等10分鐘以上再駕車行駛，未成年人、孕婦以及酒精過敏的人還是別嘗試了。

66元一盒的雪糕，值得買嗎？

來都來了，微微子斥巨資把三種口味各買了一杯，咱們來好好嚐嚐那麼貴的雪糕到底好不好吃。

經典原味（75g ￥66/杯）- 含2%的53%vol貴州茅台酒

看配料表上生牛乳添加量≥45%，質地順滑，能吃出奶香混合着茅台酒的醇厚白酒醬香。剛入口時略微有一點點苦味，但並不違和，連微微子這個不太愛喝白酒的人都能接受。

香草口味（75g ￥66/杯）- 含2%的53%vol貴州茅台酒

相比原味來説，香草口味的茅台酒味更淡，甜度也更高一些，如果接受不了原味的酒香，可以試試這款。

青梅煮酒味（78g ￥59/杯）- 含1.6%的53%vol貴州茅台酒

青梅煮酒口味上面混着淡綠色的條狀螺旋，和底下的雪糕不是融合在一起的，質地類似於偏硬的果凍條。入口帶着微微的酸甜，梅子味和酒味都比較弱，不過比香草口味吃起來要清爽些，個人比較喜歡這款。

總體來説，單論口味是好吃的，奶油很順滑綿密，酒味也融合得很好，但價格屬實貴了些。這個定價咱們可以簡單算一下：一盒雪糕75克，添加量2%相當於添加了1.5克。一瓶53°飛天茅台500毫升（克），官方售價1499元，到手價位一般是2500左右，那一盒茅台冰淇淋裏面光酒的價值相當於4-10元。當然人家開的是專門專店，明碼標價，想去買的肯定也不在乎這個價格。

但無論怎麼説，茅台雪糕深圳旗艦店開業了之後，深圳小夥伴想吃就能隨時吃了，不用再去網上用幾倍的價格購買。

所以大家願意花59元、66元一杯的價格買茅台雪糕嚐嚐嗎？

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】