【松本清】屯門松本清於7月13日正式開幕，不過就有一批人可以提早進場，可以跟傳媒或明星一樣，提早一天優先預覽新店！今次編輯就率先為大家直擊新店環境，以及各款抵買商品，包括美妝護膚、日用品、保健品等，現場還有開店9折優惠，大家記得把握機會「掃貨」！

屯門松本清正式開幕 實測1個方法優先預覽！推介5大抵買日本商品

屯門松本清於7月13日正式開幕，而開幕前一天就舉行預覽購物日，只要是1O1O客戶都可以跟傳媒或明星一樣，可以優先預覽新店。

屯門松本清新店是香港第3間分店，佔地面積約2,000呎，較觀塘apm店及沙田新城市廣場店小，不過貨品一應俱全，提供各款美妝護膚、日用品、保健品、零食及飲品等，現場有大量屯門店獨家產品，例如龍角散套裝連環保袋（$76）、迷你萬用抽濕包（$55.9）、夏日限定清涼商品（$17.9起）等，不少顧客大手選購。

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今次編輯就揀選5大抵用推介產品，部分更是由日本松本清首次引入香港，而且為松本清自家品牌，價格低至$8.8起，非常實惠，絕對值得入手。

松本清抵買推介【1】Matsukiyo 口元立體口罩（粉彩色/白色）（30枚入）

Matsukiyo口元立體口罩為松本清自家製產品，今次首次輸入香港，口罩採用柔軟的無紡布製成，使用3層高效過濾器，可以有效阻隔99%病毒飛沬、花粉、PM2.5，每個30個獨立包裝，設有粉彩色或白色，透氣之餘，又方便襯衫！

Matsukiyo 口元立體口罩（粉彩色/白色）（30枚入）

口罩尺寸：約205mm x 80mm

售價：每盒$66.6



松本清抵買推介【2】Matsukiyo 除菌清潔濕紙巾（20枚入）

Matsukiyo除菌清潔濕紙巾，包裝設計輕巧易攜，並設有4個款式，分別可以用於客廳、餐檯、微波爐及冰箱，方便平日在家裡或辦公室使用，每包有20枚，只要$8.8就可以買到，絕對是抵買之選！

（陳葦慈攝）

Matsukiyo 除菌清潔濕紙巾（20枚入）

售價：每包$8.8



松本清抵買推介【3】RECiPEO MOIST UV MILK防曬乳（50ml）

RECiPEO是松本清的獨家護膚品牌，專門為經常脫皮、粗糙及暗沉的乾燥敏感肌而設，其中盈透安膚防曬乳（敏感肌用），性質溫和且補濕度高，上臉效果具透明感，形成滋潤保護膜之餘，同時帶有光澤感，輕薄透亮，貪靚的女士們不妨一試！

RECiPEO MOIST UV MILK防曬乳（50ml）

售價：每支$110



松本清抵買推介【4】Matsukiyo 維他命咀嚼片

Matsukiyo 維他命咀嚼片（包括維他命C及維他命B），是由日本注冊營養師推薦的一系列保健品或營養品，內含多種營養，設有60粒及120粒裝，無需沖水服用，而且味道及口感猶如糖果，平時想要補充營養，更設有多種款式，既方便又快捷。

（陳葦慈攝）

Matsukiyo 維他命咀嚼片

售價：每包$38.8起



松本清抵買推介【5】Matsukiyo LAB 葡萄味纖維軟糖（30g）

Matsukiyo LAB 葡萄味纖維軟糖，為小粒的葡萄味軟糖，內含豐富膳食纖維，今次亦是首次輸入香港，既可以滿足吃甜食的快感，又可以吸收營養，每包售價$12.8。

Matsukiyo LAB 葡萄味纖維軟糖

售價：每包$12.8



屯門松本清預覽購物日為1O1O客戶優先進場，除了可以享有開店9折優惠之外，消費滿$300即獲獨家限定松本清帆布袋，在7月25日至8月7日期間消費滿$500，更可獲得$50現金禮券。

此外，首100名登記活動的1O1O客戶本人，更可以獲得指定精選禮物，只要憑當日收據及1O1Oapp內的電子優惠券，前往屯門1O1O Center便可免費換領Matsukiyo Eye mask乙份！

今次可以比大家提早預覽新店，是因為經171010私人助理服務預約*，服務更可以為你預訂及計劃行程包括預約餐廳、Staycation、運動場地等，連大嶼山行車證都可以申請，非常方便！大家如有興趣記得密切留意，並把握機會趁優惠前往新店選購。

松本清 屯門店

地址：屯門市廣場1期UG025-33號舖

營業時間：10:00 - 22:00

*有關171010私人助理服務的條款及細則，詳情可參閲：https://www.1010.com.hk/tc/171010personal_assistant

