香港最後一間鎅木廠清拆 宣布低價賣木材 老闆嘆70年心血付諸流水

【古洞鎅木廠清拆】隨著政府推進新界東北發展規劃，有逾70年歷史、香港最後一間鎅木廠亦難逃清拆命運。面臨政府收地在即，但鎅木廠現時仍有達千噸木材待處理，因此鎅木廠宣布將以低價售賣木材，同時慨嘆「70多年心血付諸流水」，大家若有興趣光顧，記得把握機會。

香港最後一間鎅木廠清拆 低價賣木材！老闆：70多年心血付諸流水

「志記鎅木廠」有逾70年歷史，是香港現時僅存的一家木材加工廠。面臨政府「新界東北發展規劃」的推進，位於古洞的木廠亦難逃清拆命運。

（圖片來源：志記鎅木廠﻿）

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「志記鎅木廠」最近於其Facebook專頁表示：「我們捱不過時代發展的巨輪，死線已過，清拆在即，70多年的心血付諸流水。」不少網民們紛紛留言表示不捨，而鎅木廠內目前仍有達千噸木材有待處理，各式各樣的木材及木製品堆積如山，當中包括環保木、灣仔碼頭的電燈柱、木枱、木櫈等。

「志記鎅木廠」早於1946年開業，於北角渣華道起家，原址為日軍撤退後遺留的荒地。鎅木廠後來曾遷至柴灣，不久後因政府發展項目，至1983年又再遷至現址上水古洞馬草壟，並擴充至10,000呎，至今已有74年歷史。

鎅木廠現由第二代繼承人、亦是香港鎅木行業的最後一位巨匠王鴻權（權哥）主理，木廠不時更會舉辦工作坊，予公眾親自製作木製品。

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不過，由於政府推進「新界東北發展規劃」並要求收地，權哥就此曾多次與政府部門交涉，例如提議將木廠改建為博物館甚或其他用途，期望保留木廠。惟最終未能成功爭取協商，最終仍難逃出拆遷命運，需要交還有關土地。

鎅木廠表示會開放木廠，讓社會大眾在清拆前，親臨選購木材及木製品，指「將以破底價、慈善價、環保價出售」，務求令木材得以重生。同時，他們強調木材有其社會價值，認為不至於成為堆填區的負擔。木廠會開放至清拆前的最後一刻，大家若有興趣光顧，記得把握機會！

志記鎅木廠 詳情

地址：上水古洞馬草壟路

開放日期：星期一至六 （無需預約，不設網上報價）

開放時間：10:00 - 16:00

