【海洋公園門票優惠】海洋公園7月限定門票優惠！海洋公園趁暑假推出夏日限定優惠，門票低至53折，成人最平只需$280就可以入場玩，更送$30現金券！

海洋公園門票優惠2022｜7月限定53折優惠！成人低至$280/送現金券

（圖片來源：Trip.com）

海洋公園再推出門票優惠，暑假都用得到！海洋公園聯同旅遊平台Trip.com推出獨家「夏日熱辣辣」優惠，即日起可以低至53折購買門票，折後成人門票只需$280（原價$528），小童則只需$168（原價$279），就可以入海洋公園玩盡各種機動遊戲及設施！

海洋優惠門票可以即買即用，適用於星期一至五，有效期至2022年7月29日。現凡購買海洋公園門票，每位更送$30園內購物現金券！憑門票上的二維碼可以在紀念品店包括海濱禮品廊」、「 深海藏寶洞」或「北極購物村」，直接當作$30購物！

有興趣購票的話就要留意，海洋公園門票優惠並不包括水上樂園入場門票，而在入園前亦都必須提前網上預約入場日期，可以先預約後買票。今次海洋公園門票優惠只限7月，把握機會約埋朋友去玩！

海洋公園門票優惠｜7月限定「夏日熱辣辣」優惠



銷售日期：2022年7月12日至7月29日

門票價格：成人$280（原價HK$528）、小童$168（原價$279）

購票連結：https://hk.trip.com/things-to-do/detail/45834770/?locale=zh_hk

