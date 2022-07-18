便利店聯乘Plastic Thing推4款為食杯！夏日風情設計+4大人氣角色

【7-11精品】7-11便利店聯乘Plastic Thing推出4大實用精品，以本地插畫Plastic Thing主理人筆下人氣角色為主題，包括為食妹、女神、光頭仔及Puffy，推出4款「為食杯」，設計可愛，實用性非常高，《好食玩飛》記者為大家率先開箱！

7-11聯乘Plastic Thing推4款為食杯！夏日風情設計+4大人氣角色

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（資料圖片）

7-11聯乘本地插畫「Plastic Thing」，集合了4大人氣角色——為食妹、女神、光頭仔及Puffy，以夏日美食場景為主題，推出4款「為食杯」。4大場景包括「菠蘿」的海、班戟工場、日本富士山甜品樂園及水蜜桃市集，款款色彩繽紛，充滿夏日風情！

（李知樂 攝）

各款為食杯容量約有450ml，採用Borosilicate玻璃（高硼硅玻璃），杯子可以放入0°C-100°C食物或飲品，連杯蓋更可放入微波爐加熱，耐熱性非常高。另外，每款杯子亦附有匙羹，連同杯身的手柄一套使用，實用性不俗。

今次7-11推出的限量版「為食杯」系列新品，由7月20日早上7時起至8月19日，儲齊6張印花加$46，即可隨機換購為食杯1個；yuu會員在7月20日早上7時起至7月21日，可以6,000積分加$38，隨機換購為食杯1個。

（李知樂 攝）

7-11 Plastic Thing限量版「為食杯」詳情：

換購方式：

【1】（7月20日早上7時至8月19日）6張印花加$46，隨機換購為食杯1個

【2】（7月20日早上7時至7月21日）yuu會員可以6,000積分加$38，隨機換購為食杯1個

印花派發日期：7月20日早上7時起至8月16日（單次消費$20可獲1個印花，其後每$10可獲多1個印花）

換購地點：全線7-11分店

*數量有限，換完即止。

