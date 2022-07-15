日本城優惠｜Sanrio精品限時優惠！Melody/布甸狗無線耳機+充電板

【日本城優惠】日本城推出快閃優惠，多款精選Sanrio精品減價，包括無線耳機及無線充電板，涵蓋Hello Kitty、Melody、Little Twin Stars及布甸狗等人氣角色，$148起就可以入手，Fans記得趁日本城優惠入手！

日本城優惠｜Sanrio無線耳機/充電板限時快閃優惠！Hello Kitty/Melody/布甸狗

日本城網店最近推出Sanrio精品快閃優惠，由即日起至7月15日，多款Sanrio無線耳機及無線充電板進行減價，涵蓋多款人氣卡通包括Hello Kitty、Melody、Little Twin Stars及布甸狗，$148起即可入手，可愛又實用！

（圖片來源：日本城）

今次Sanrio精品優惠包括「THE COOPIDEA BEANS PLUS」系列無線耳機，設有4個卡通角色款式，分別是Hello Kitty、Melody、Little Twin Stars及布甸狗。

無線耳機兼容大多數Android及iOS移動設備，包括2個可以互換的磁化封面、IPX4防水，可以提供7小時播放時間，配有56小時帶電池盒，造型精緻可愛。每款售價$368（原價$699）。

此外，優惠包括包括「THE COOPIDEA」系列無線充電板，3個款式包括Hello Kitty、Melody及Little Twin Stars，超可愛的大頭卡通造型，更提供快充功能，非常方便，每款售價$148（原價$259）。

日本城Sanrio精品快閃優惠將進行至7月15日，已訂購商品將由7月20日至22日陸續發貨，每款限購5件，數量有限，售完即止，大家記得不要錯過！

日本城快閃優惠 詳情

推廣日期：即日起至7月15日

發貨日期：7月20日至22日

推廣地點：日本城網店

