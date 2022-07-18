【便利店新品】7-Eleven便利店及OK便利店推出比卡超精品換購優惠！由即日起，在全線分店購買指定品牌產品滿$45或$49，可以加$1換到比卡超手提袋或加$5換購比卡超陶瓷杯一個，各位粉絲記得留意！

便利店$1起加購比卡超Totebag/陶瓷杯！買指定產品滿$45起即入手

由即日起至7月27日，7-Eleven便利店及OK便利店分別推出比卡超精品換購優惠！凡於7-Eleven便利店全線分店購買指定品牌產品滿$49，即可以$1換購比卡超Pokémon手提袋一個，容量夠大好實用！

（圖片來源：7-Eleven便利店）

OK便利店同樣由即日起至7月27日，凡於全線分店購買指定品牌產品滿$45，可以加$5換購比卡超Pokémon陶瓷杯，屋企用或者放在辦公室都適合！

（圖片來源：OK便利店）

指定品牌產品包括M&M’s、麥提莎Maltesers、Snicke、Twix、Mars、Airwaves、Eclipse、Extra、Skittles等，有興趣的朋友記得入手！

換購日期：即日起至2022年7月27日

換購地點：7-Eleven便利店全線分店 / OK便利店全線分店

