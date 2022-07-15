KFC推出$1炸雞優惠！$90歎9件家鄉雞/香辣脆雞 指定套餐買1送1

【KFC優惠】由即日起，KFC推出多重外賣優惠，包括$90歎9件雞、指定派對套餐買一送一等！除此之外，使用KFC網站及外賣應用程式訂購指定套餐，即可用$1加多1件滋味炸雞，買滿$90或以上更可享免費外送服務，非常抵食！

KFC優惠｜最新推出$1炸雞！$90歎9件家鄉雞/香辣脆雞 指定套餐買1送1

KFC優惠【1】加$1多件炸雞

由即日起至2022年8月5日，KFC推出網站及KFC APP限定優惠，使用kfchk.com或者應用程式「快脆拎」購買指定套餐，即可加$1歎多件滋味炸雞或一客薯蓉，可以選擇家鄉雞、香辣脆雞、 狂惹香燒雞，好抵食！數量有限，售完即止。

（圖片來源：KFC）

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優惠期：2022年7月7日至2022年8月5日



*優惠適用於M1-M4、E1-E2套餐

*優惠只適用於快脆拎，不適用於快脆送、堂食/外賣及自助點餐機

*優惠只適用於全線香港肯德基分店（沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）

*優惠不得與其他推廣優惠或折扣同時使用、亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠



KFC優惠【2】$90/9件炸雞優惠

除了$1炸雞優惠，KFC同時推出$90/9件炸雞優惠！即日起至8月5日，登入KFC APP會員並使用「快脆送」，即可獲得$90/9件炸雞優惠券，可選家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞，平均$10/件！

（圖片來源：KFC）

優惠期：2022年7月11日至2022年8月5日



*優惠只適用於快脆送，不適用於快脆拎、堂食／外賣及自助點餐機

*須登入會員並於結帳前兌換優惠券，每位用戶只限使用一次

*優惠只適用於全線香港肯德基分店（沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）

*優惠不得與其他推廣優惠或折扣同時使用、亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠

*訂購滿$90或以上可享免費外送服務乙次（只限同一地址）



KFC優惠【3】10件雞派對套餐買一送一

即日起使用KFC「快脆送」及門店自取，即可享10件雞派對套餐買一送一優惠，$280就可以歎到兩個10件雞派對套餐。隨餐送辣汁蘑菇飯、馬鈴薯蓉及格格脆薯塊，最啱開Party！數量有限，售完即止。

（圖片來源：KFC）

優惠期：2022年7月13日至2022年7月31日



*優惠只適用於KFC網站及APP

*優惠只適用於10件雞派對餐

*訂購10件雞派對餐即可享買一送一優惠，只限贈送同款套餐

*優惠只適用於快脆送及門店自取，不適用於快脆拎、堂食/外賣及自助點餐機

*優惠只適用於全線香港肯德基分店（旺角山東街、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）

*訂購滿$90或以上可享免費外送服務乙次（只限同一地址）

*優惠不得與其他推廣優惠或折扣同時使用、亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠

