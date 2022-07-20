【尖沙咀開倉】尖沙咀舉行開倉優惠，J Select多款優質家居電器及時尚服飾開倉優惠價發售。精選優惠商品包括Dyson風扇、BRUNO廚具、Recolte 氣炸鍋、Foreo美容儀等，更有Champion等時尚服裝，開倉優惠折後$70起！

尖沙咀開倉｜Dyson電器/BRUNO廚具/Champion服裝等開倉優惠$70起

位於尖沙咀的「海港城展銷集 Harbour City Bazaar」舉辦名牌服飾及品味生活展，以優惠價售賣一系列家電，其中必留意Dyson風扇（Dyson Pure Cool TP06二合一空氣清新機），原價售$5,880，優惠後售$4,080。另外BRUNO廚具、Recolte 氣炸鍋、Foreo美容儀、消毒合等，亦以優惠價格發售，最平$70，有興趣必留意！

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通常更有LEVIS、Champion、Speedo等運動及時尚服飾品牌推出優惠，Arena泳褲低至$250發售，Champion印花T恤則減至$180發售，幼兒衣服亦由$590減至$99起發售。想購買夏季新衣，不妨趁今次機會入手！

名牌服飾及品味生活展

日期：2022年7月20至25日

時間：11:00am – 9:00pm

地址 : 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

