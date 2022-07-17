海景嘉福洲際酒店半自助餐$279/位 2.5小時無限任食+自選5款主菜

【海景嘉福酒店自助餐】海景嘉福酒店半自助餐優惠，2.5小時無限任食餐前小吃、風乾火腿、甜品，並自選3款主菜，包括燒澳洲羊架 、煎焗鱸魚、煎焗西班牙豬柳等5款主菜，低至$254/位！

海景嘉福洲際酒店半自助餐$254/位 2.5小時無限任食+自選3款主菜

海景嘉福洲際酒店推出餐飲優惠，透過KKday預訂Theo Mistral by Theo Randall半自助午餐，主菜選擇包括煎焗爐魚柳、煎焗鱒魚、慢煮意大利牛仔柳、煎焗澳洲羊架及焗意大利芝士雅枝竹梳乎厘，另可2.5小時無限任食餐前小吃、風乾火腿、甜品，每日首4位預訂客人可獲7折優惠，折後$254/位，其餘客人亦有86折優惠，折後$331/位。

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另外Theo Mistral by Theo Randall 週末早午餐亦4推出85折優惠，$569/位可一次過品嚐多款意大利美食，精選美食包括蟹腳、波士頓龍蝦、蜆、 薄切吞拿魚、小龍蝦、 蝦等。

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優惠將於7月18日中午12時至7月31日開放預訂，有興趣可前往KKday預訂網站查詢詳情。

預訂日期：7月18日中午12時至7月31日

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/123698