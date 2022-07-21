尖沙咀美食｜人氣俄羅斯蛋糕店！開心果千層/甘筍蛋糕/蜂蜜千層

【尖沙咀美食】尖沙咀新開人氣手作蛋糕店，主打俄羅斯蛋糕，必試口味包括開心果、蜂蜜千層及甘筍蛋糕，現推出新張優惠，有興趣的朋友可以趁優惠價一試！

尖沙咀美食｜人氣手作俄羅斯蛋糕店進駐尖沙咀！必試開心果/蜂蜜千層/甘筍蛋糕

Romanova Bakery是一間主打俄羅斯手作蛋糕的小店，日前宣布進駐尖沙咀開期間限定店！人氣口味包括蜂蜜開心果千層蛋糕，蜂蜜餅皮帶有木糠布丁的口感，配上開心果仁的香氣，層次豐富；甘筍蛋糕非常特別，配搭芝士忌廉和肉桂，口感亦相當清新。

蛋糕店現正推出新張優惠，選3款蛋糕不同口味的蛋糕只需要$160（原價$184）。

（圖片來源：ROMANOVA BAKERY）

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店內另外提供多款口味和尺寸的生日蛋糕預訂服務，每個生日蛋糕最多可以選擇4種不同口味！其中，最受歡迎的是方形蜂蜜千層蛋糕（$226），餅皮酥脆，甜而不膩；另有6吋藍莓核桃焦糖蛋糕（$454）、6吋東歐式紅蘿蔔蛋糕配藍莓核桃（$502）等口味。鍾意吃蛋糕的朋友不妨一試！

ROMANOVA BAKERY 詳情

地址：尖沙咀河內道K11 Art Mall B2/F Kiosk 44

電話：6586 0412

網址：https://www.romanovabakery.com/

