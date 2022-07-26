大圍超人氣爆餡盒子吐司專門店！金沙軟殼蟹吐司/荷包蛋造型咖啡

【大圍美食】大圍人氣滑蛋吐司專門店「E FOR EGG」於去年重新裝修，並搬遷至更大鋪位，食客有更多座位可以堂食，品嚐不同口味的滑蛋盒子吐司、盒子米漢堡、日式定食等。甜品方面，繼續有大受歡迎的焦糖雞蛋布丁盒子吐司及法式梳乎厘，還有多款手工蛋糕。7月更有期間限定單品「原隻龍蝦芝士滑蛋盒子吐司」，各位吐司迷要留意啦！

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大圍美食｜人氣爆餡盒子吐司專門店！金沙軟殼蟹吐司/荷包蛋造型咖啡

滑蛋吐司專門店「E FOR EGG」位於大圍城河道，在搬遷之前在區內已小有名氣，吸引不少附近街坊幫襯。搬到大舖後，店面繼續保持白色木系簡約風，而且空間更寬敞，可以容納更多客人堂食。

小店主打盒子吐司，有多款賣相精緻足料的盒子吐司，包括金沙軟殼蟹三文魚籽海鮮沙律盒子吐司（$108），原隻軟殼蟹炸得鬆脆，搭配蛋黃的鹹香和大份滑蛋，飽肚又滿足！還有期間限定黃金鳳梨芝士吉列大蝦盒子吐司（$108）等新品，值得一試！

除了各款吐司，還有各款限定甜品及飲品，包括提拉米蘇巴斯克燒焦芝士手作蛋糕、蛋白牛乳草莓卷蛋等。特色飲品則有荷包蛋造型的招牌奶蓋咖啡（熱$45；凍$48）、竹炭黑芝麻鮮奶咖啡（熱$45；凍$48）等。喜歡滑蛋吐司、蛋糕及咖啡的朋友可以留意下啦！

大圍美食｜E FOR EGG

地址：大圍城河道19-25號城河樓地舖

電話：5347 0262

營業時間：星期一至日11:00-22:00

