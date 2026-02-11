大圍美食30間推介｜米芝蓮湯麵/開心果麻糬/爆餡吐司/台式便當

大圍美食推介！大圍向來出名多價廉物美的親民食店，由街頭小食、茶餐廳以至Cafe也愈開愈多，美食控也不難找到心水飯堂！《香港01》好食玩飛記者精選了30間必食餐廳，除了有隱世咖啡店及越南人親自主理的越菜餐廳外，還有獲得多年米芝蓮必比登推介的好湯好麵，詳情即看下文啦！



大圍美食推介【1】康和車仔麵茶餐廳——邪惡芝士撈麵配豬頸肉！

康和車仔麵茶餐廳位於沙田大圍積富街，主打車仔麵及芝士撈麵，更有多達50款配料任君選擇！除了多樣化的車仔麵配料，餐廳的芝士撈麵亦與別不同，芝士醬會先拌入麵中，帶有微甜和奶香，味道非常特別！另外亦推介搭配炭燒豬頸肉、蜜汁龍鬚、炸海鮮球等小吃，全部都是人氣餐點！

康和車仔麵茶餐廳

地址：大圍積富街57-69C號地下C號舖

人均價格：$50以下



大圍美食推介【2】富記大排檔——必試招牌種運雞／小炒皇

位於大圍隆亨村熟食亭的富記大排檔，食物價錢不但平民化，而且份量十足，被街坊稱為良心大排檔。招牌菜有招牌種運雞、椒鹽九肚魚、富記小炒皇等，當中招牌種運雞全隻上桌，不但燒得雞皮香脆，且表面油光滿滿，充滿食慾，加上雞肉肉質嫩滑，配搭秘製南乳醬更加惹味，值得一試！

富記大排檔

地址：大圍隆亨村熟食亭5-12號舖

人均價格：$50-100



大圍美食推介【3】泓・西日料理——日本空港食材／必試左口魚煲仔飯

泓・西日料理位於大圍積福街，距離大圍站約5分鐘步程，十分方便。小店走木系和風，環境舒適有格調，食物主打刺身、串燒、鍋物等居酒屋料理，當中推介深海池魚刺身、三文魚腩刺身、拖羅蓉蕃茄沙律等，食材每日由日本空運到港，保證新鮮！其中左口魚煲仔飯更是較多人推介的美食，左口魚與飯一同煲煮，讓飯粒吸盡魚肉鮮味與油香，再以火炙方式激發魚肉油脂，味道更甘香鮮甜，必試！

泓・西日料理

地址：大圍積福街8號地舖

人均價格：$100-200



大圍美食推介【4】갈비궁 Galbi Gung——高級韓式燒肉放題

갈비궁 Galbi Gung裝修以簡約的木系為主，而且店內全部座位均是卡位，私隱度高兼坐得舒服。餐廳提供可享受韓牛1++的韓式燒肉放題、壽喜燒、石鍋飯等料理，還可嘗到多款不同部位的牛肉，如牛肩肉、赤身、牛五花等等，更有韓國米酒和燒酒，聚會時一邊燒肉，一邊與三五知己小酌一杯，Chill爆！

갈비궁 Galbi Gung

地址：大圍車公廟路18號圍方3樓331號舖

人均價格：$200-400



大圍美食推介【5】Xi Xup——越南人主理隱世小店

由越南藉老闆娘主理的正宗越南餐廳Xi Xup，隱藏於積存街的小巷內，主打一系列越南菜及街頭小食。餐廳牆上掛有充滿異國風情的壁畫，家具採用復古的座椅及木桌，非常打卡able！菜式推介大叻薄餅、越式炒蜆、豬腩蝦肉米紙卷等地道的越南美食。此外，店舖還提供充滿越南風情的飲品，如雞蛋咖啡、斑蘭撞奶等等！

Xi Xup

地址：大圍積存街70-72號景星樓地舖

人均價格：$100-200



大圍美食推介【6】台北倆伴——精緻台式便當／下午茶超抵食！

位於大圍圍方的「台北倆伴」提供各式台灣地道小吃及精緻台式便當，招牌推介有彰化花雕雞卷便當、慢煮豬軟骨便當、紅燒牛肉麵配古早滷肉飯、士林夜市蟹蓋、士林鹽酥雞等，餐點選擇豐富，每日都大排長龍！不少網民更表示餐廳的下午茶非常抵食，套餐$46起更包一杯台式飲品，平民價錢都可以歎到正宗台灣風味！

台北倆伴

地址：大圍車公廟路18號圍方5樓528號舖

人均價格：$100-200



大圍美食推介【7】小甜頭——大圍街坊力推！自家製麻糬、焦糖布丁

位於大圍積存街的「小甜頭」是由一位90後創立的小店，主打自家製甜品，當中最人氣的煙韌麻糬亦是老闆每日自己新鮮製作，將麻糬放涼後灑上黃豆粉再搭配配料，例如開心果碎、榛子碎、阿華田脆脆、Oreo碎等，再蘸上海鹽奶蓋，口感豐富有層次感！此外，餐廳的焦糖芝士布丁亦非常出色，布丁味道加上芝士蛋糕的質地非常特別！

小甜頭

地址：大圍積存街12-20號地下D號舖

人均價格：$100-200



大圍美食推介【8】好湯好麵——熬足17小時湯底 日賣300碗

大圍只賣12款麵的湯麵店「好湯好麵」，店舖憑每日熬足17小時的湯底留住食客的心，日賣近300碗湯麵，更從2021年起連續5年獲米芝蓮必比登推介。也常見人排隊等進店。其中海龍皇湯配料豐富，有大蝦、魷魚、蟹肉、蠔、帆立貝等；膠膠麵則有厚而大片的花膠、魚肚以及黑豚肉、雲腿絲等。

好湯好麵

地址：大圍積存街20號地舖

人均價格：$100-200



大圍美食推介【9】鹿苑粉麵餐廳——魚蛋、魚片一律手打！魚味十足

鹿苑主打港式粉麵，魚蛋、魚片一律手打製作，非用機器製造，魚蛋不但真材實料，而且口感爽口彈牙。最適合一邊吃魚蛋粉，一邊喝餐廳供應的豆漿。

鹿苑粉麵餐廳

地址：大圍大圍道55-65號金禧商場地下7號舖

人均價格：$50以下



大圍美食推介【10】大圍小食——港式小食雲集！體積大、味道足

大圍小食是街坊熟知的小食店，該店小食種類十分多，有體積大如手的炸雞腿、烤鵪鶉蛋、車仔麵、煎釀三寶、狗仔粉、雞蛋仔、蛤仔餅等，款式非常多元。當中特別推介咖哩魚蛋、銀針粉與豬大腸。魚蛋魚肉味十足、豬大腸則新鮮熱辣，甚至熱得燙口，亦非常香脆，值得一試。

大圍小食

地址：大圍富嘉花園22號地舖

人均價格：$50以下



大圍美食推介【11】大圍小館——懷舊中菜厚切叉燒、眼淚流沙包

大圍街坊中菜館「大圍小館」，主打傳統手工點心和粵菜，其中以招牌明爐厚切叉燒聞名，叉燒肥瘦均勻而且又脆又多汁，另外亦有多款懷舊點心及小菜如蘿蔔糕炒蟹、腐乳蝦球炒西蘭花等，多年來登米芝蓮必比登推介。

大圍小館

地址：大圍積福街92號地舖

人均價格：$200-400



大圍美食推介【12】添寶手撕雞——多口味手撕雞

「添寶」運用傳統秘方，每天新鮮製作手撕雞，手撕雞皮爽肉滑，雞味濃郁，口味眾多，例如香辣、麻辣、豉油王、芥末、胡麻醬、芝士、咖喱汁、黑松露等，配搭非常新穎！如果覺得手撕雞不夠飽，「添寶」還提供飯類、撈麵、腸粉、尖椒皮蛋、滷水雞翼尖、麻辣豬耳等。

添寶手撕雞

地址：大圍車公廟路69號顯徑商場地下顯徑街市M33號舖

人均價格：$50-100



大圍美食推介【13】The Grove——招牌牛肉麵

位於大圍田心村的台灣餐廳The Grove，除了提供鹽酥雞、 酥炸豆腐、滷水拼盤等台式小食之外，還有自家製肉燥飯及招牌阿Roy牛肉麵，麵湯底好香牛肉味，而且牛肉口感爽口。此外，餐廳鄰近港鐵站，步行過去相當方便，是喜歡吃台灣菜的朋友不錯的選擇。

The Grove

地址：大圍田心村269號地下

人均價格：$50以下



大圍美食推介【14】風車——大大份煙肉牛肉漢堡

大圍也能吃到西班牙菜！位於大圍積存街的風車，餐廳有多盞水晶吊燈裝飾，黑色和橙色的主調令氣氛更加浪漫，情侶約會最適合不過！而餐廳主打各式各樣的漢堡包，當中推介煙肉牛肉漢堡，牛肉大份而且肉味濃郁，配合煙肉、蕃茄等配料令味道更有層次。另外還有喇沙帆立貝炒意粉，帆立貝也毫不吝嗇，份量相當多，而且意粉吸收了帆立貝的香味，每一口都有鮮甜的海鮮味，非常出色。

風車

地址：大圍積存街50號葵偉樓地舖

人均價格：$100-$200



大圍美食推介【15】坤記腸粉——大圍街坊老店 $13/4條腸粉

「坤記腸粉」是大圍一間正宗港式腸粉店，小店雖然不起眼，卻帶有濃厚的人情味，每天都吸引著大批街坊前來品嘗。坤記腸粉的招牌腸粉出名薄如紙，彈牙，配以醬汁，更能提升其風味。值得一提是，腸粉不過$13/4條，價錢十分親民，不失為一個價廉物美的地區美食選擇。

坤記腸粉

地址：大圍積富街石屋（近積德里）

人均價格：$50以下



大圍美食推介【16】禦犇麵館——大圍必吃牛三寶粉麵

愛牛的朋友，必要去大圍的禦犇麵館嘗馳名的牛三寶粉麵，一碗麵有齊牛腩、崩沙腩及手打牛丸，加上自選麵／河粉／米線，不過也是$50上下，好親民抵食！這兒的牛腩獲網民大讚煮得恰到好處，清淡但有味道，肥瘦適宜，手打牛丸也勁道十足，且份量頗多！

禦犇麵館

地址：大圍村南道53號地舖（ 村南道）／大圍大圍道55-65號金禧花園地下5號舖（金禧花園）

人均價格：$50-100



大圍美食推介【17】金城茶餐廳——足料惹味碟頭飯

「金城茶餐廳」被譽為是「大圍名物」，以椒鹽豬扒飯及生煎肉餅飯聞名。碟頭飯除了超足料外，招牌的生煎肉餅更是自家醃製，肥瘦均勻且有焦香、肉餅外脆內軟，配上豉油調味超送飯！椒鹽豬扒飯同樣分量十足，豬扒炸的超鬆脆，能夠鎖住肉汁，搭配蔥油、椒鹽及獨家製作的菜甫，肉爽又惹味，值得一試！

金城茶餐廳

地址：大圍積福街84號地下

人均價格：$50-100



大圍美食推介【18】山本屋——百年歷史手工烏冬店

「山本屋」是在名古屋擁有百年歷史的手工烏冬店，首間海外分店選址在香港圍方商場。山本屋香港店由第五代傳人青木晃佑坐鎮，絕對能夠吃到最正宗的地道風味！山本屋主打每天新鮮製造的手工烏冬，並加入獨特的味噌湯底及獨創砂鍋燉煮方法烹調而成，湯底味道濃郁、烏冬超彈牙！熱門之選有美國安格斯牛肉煮烏冬、 吉列豬扒煮烏冬及親子煮烏冬，雞皮餃子、燒地雞手羽及日式炸豆腐等小吃也同樣出色！

山本屋

地址：大圍車公廟路18號圍方5樓527號舖

人均價格：$50-100



大圍美食推介【19】Curry Boy——全港首間熟成牛油咖哩專門店

Curry Boy是全港首間熟成牛油咖哩專門店！未踏入店內已經聞到陣陣咖哩香味，全因店內的牛油咖哩以多達27款香料及蔬菜混合而成，更會每晚將香料炒好後靜置12小時候才使用，令咖哩香味能夠完全揮發出來，口感豐富、味道濃郁。搭配咖哩的主食有黑啤牛肋肉、黑毛豬肉餅、鼠尾草烤雞及味噌燒茄子4款選擇，如果不想吃飯也可以選擇搭配薄餅，絕對吃不膩！Curry Boy的怪物炸蠔同樣值得一試，炸蠔咬一口立刻爆汁，而且味道不腥、外皮很脆，熟度也剛剛好。

Curry Boy

地址：大圍積運街2-8號海福花園商場地下22號

人均價格：$50-100



大圍美食推介【20】河內越式料理——必食牛肉湯河

在大圍也可吃到抵食的越南菜！位於大圍村南道的河內越式料理，從地鐵站步行2分鐘便可直達，是不少街坊熟知的越南餐廳。餐廳的招牌菜牛肉湯河，湯底以牛骨熬煮，端上桌已散發濃郁的牛香味，而且湯底清甜不油膩，河粉也十分順滑，建議加點辣椒碎和青柑仔，令味道再上一個層次。另外一系列越式煎炸物也是熱門菜色，例如香茅雞翼、炸蝦餅、豬頸肉等。

河內越式料理

地址：大圍村南道55號地舖

人均價格：$50-100



大圍美食推介【21】木子居酒屋——日系風情榻榻米居酒屋

木子居酒屋裝修充滿日式風情，而且還提供榻榻米座位，在店內用餐會有種置身於日本居酒屋的錯覺。而餐廳的食物擺盤亦十分精緻，非常適合打卡！當中推介博多牛肉烏冬、火炙雜錦海鮮丼及豚肉韮菜卷。豚肉韮菜卷外層的豚肉十分多肉汁，韮菜亦相當多料！

木子居酒屋

地址：大圍積富街33號積康樓地下E-G號舖

人均價格：$50-100



大圍美食推介【22】Cozy Coffee——文青打卡Cafe、必試蟹肉明太子忌廉意粉

Cozy Coffee在香港僅有2間分店，其中一間座落於大圍。店舖樓高2層，白色及木色的主色調十分簡潔，加上地下半開放式的設計，令空間感充足，讓人很容易放鬆身心。美食方面，重點推介蟹籽蟹肉明太子忌廉意粉、油封鴨腿配薯蓉、龍蝦包配薯條、鮮果窩夫。其中蟹籽蟹肉明太子忌廉意粉，表面放滿蟹籽，賣相相當吸引，而且忌廉份量適中，值得一試！

Cozy Coffee

地址：大圍積福街64-66號地下C號舖

人均價格：$100-$200



大圍美食推介【23】By the O Studio 2.0——工業風打卡Cafe

By the O Studio由元朗開到大圍，人氣爆登！大圍店於2023年開業，貫徹了元朗分店的工業風裝修，亦加入了木系元素，店內除了裝修打卡able外，餐點亦同樣有水平！By the O Studio主打西式餐點，必食推介有A Big Breakfast、蟹籽蟹肉明太子忌廉意粉、Egg Benedict及Tiramisu Croffle等，全部都大大份，價效比極高！

By the O Studio 2.0

地址：大圍積富街31號益富閣地下3號舖

人均價格：$50-100



大圍美食推介【24】The Shack Cafe——有汪星人坐鎮的度假風Cafe

大圍的度假風Cafe——「The Shack Cafe」設計怡人，店內有兩層高的木系裝潢配上特色吊燈，相當有到了東南亞國家遊覽的感覺！店內更有可愛狗店主坐鎮，特別適合喜愛小動物的朋友！餐廳主打輕食、牛角包窩夫、各式飲品和特調咖啡，當中包括必試煙三文魚牛油果卷、開心果夾心牛角酥、朱古力窩夫等，好適合假期去一趟！

大圍美食推介【25】老去茶事——活化茶文化 先苦後甜鍋煮奶茶

大圍咖啡店「老去茶事」，Cafe的佈局，但以喝茶為主，招牌是鍋煮燕麥奶茶。記者點了「先苦後甜鍋煮奶茶」，茶底是人參烏龍、碳焙鐵觀音，加薑糖水及Tea Master 燕麥奶熬煮。先喝一口奶茶後，加適量蜜糖調和，點出「先苦後甜」的主題。店主分享到帶麥香的燕麥奶比其他奶類更能與茶匹配。鍋煮奶茶所用的是Tea Master 燕麥奶，質地較濃稠；而一般茶Latte會用普通燕麥奶，令茶香及茶味更明顯。

大圍美食推介【26】E for Egg——爆餡盒子吐司 勁多人排隊

主打盒子吐司的E for Egg，有多款賣相精緻足料的盒子吐司，包括金沙軟殼蟹三文魚籽海鮮沙律、焦糖雞蛋布丁及雙重三文魚芝士滑蛋等口味！仲可以試埋荷包蛋造型的招牌奶蓋咖啡。

大圍美食推介【27】屋子咖啡——日系打卡Cafe 水泡窩夫鬆餅

大圍有的文青Cafe屋子已屹立大圍多年，簡約的日系風格，店內主打多款日式家庭料理為主茶泡飯、日式小食、甜品，甜品出色，多款水泡窩夫鬆餅加雪糕球最吸引又可口！

屋子咖啡

地址：大圍積信街49號安信樓地下P號舖

人均價格：$50-100



大圍美食推介【28】菓之店——街坊熟知的糖水宵夜店

主打台式飲品和中西色甜品的菓之店，是不少大圍街坊的宵夜首選。喜歡吃榴槤的，可試試榴槤皇子，榴槤果肉非常大份，配搭椰皇甜度適中，還有小丸子增加煙韌的口感。另外還有芒果雪山、芒果奶凍小丸子、芝麻糊等，都是比較多人叫的甜品。

菓之店

地址：大圍田心街20號雲疊花園2號

人均價格：$50以下



大圍美食推介【29】TERA——大圍店限定提拉米蘇布朗尼疏乎厘班戟

TERA主打由法國藍帶廚師主理的日式梳乎厘班戟，班戟新鮮即制，空氣感重、口感鬆軟、蛋味香濃。日式梳乎厘班戟有超多口味選擇，推薦金箔Nutella、開心果疏乎厘班戟，以及榛子焙茶疏乎厘。疏乎厘質感鬆軟輕盈、空氣感十足，而且有濃厚的蛋味！如果不想吃甜品，店內亦有不少美味的西式主食及小食，例如：明太子蟹肉意粉、布法羅雞翼、原條蒲燒鰻魚日式滑蛋、飯帶子檸檬意大利飯等亦同樣值得一試！

TERA

地址：大圍車公廟路18號圍方3樓320號舖

人均價格：$50-100



大圍美食推介【30】傅師傅——歷史悠久的甜品舖炸雪糕、芒果梳乎厘

大圍地膽會推介在區內好耐歷史的甜品舖--傅師傅，西式甜品包括炸雪糕、凍芒果梳乎厘、紫薯鮮奶蛋等，平民價錢吃酒店級師傅水準的甜品。

傅師傅甜品小食

地址：大圍大圍村第六街1號地下

人均價格：$50以下



