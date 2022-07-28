尖沙咀新開峇里海灘風餐廳！天台花園飽覽維港靚景　必試特色調酒

尖沙咀又有新餐廳開幕！全新東南亞風餐廳位於樓高20層的戶外空中花園，以沙灘度假風為主題，在用餐時可以飽覽維港景色，欣賞日落美景。全店採用芬蘭木材和天然竹裝飾，彷似置身泰國峇里海灘一樣，非常有特色！餐廳主打東南亞融合菜式，更有多款特色調酒，非常適合打卡！

尖沙咀美食｜新開峇里海灘風餐廳！天台花園飽覽維港靚景 必試特色調酒

位於尖沙咀的「KABOOM」選址20層高的空中花園，設有露天座位，面向維港海景，空間開揚。室內則有落地大玻璃窗，不論室內或室外都可以欣賞到日落或夜景，非常有情調！店內全部採用芬蘭木材和天然竹裝飾，令人有置身於泰國峇里島海灘度假的感覺，相當寫意。

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餐廳主打東南亞融合菜式及特色小食，由酒店級名廚主理，供應各類海鮮、拼盤、串燒、沙律及意粉，其中必試豬扒炒飯配東南亞醬汁（$198）及煎比目魚配紅椰汁（$258）。在店內品嘗東南亞美食非常應景，更添度假氣氛！

除了以上的菜式，餐廳亦供應多款精心設計的雞尾酒，其中最具特色的是12款以心情為主題的雞尾酒，食客可以按照當日心情挑選。另外亦有少見的奶茶雞尾酒，班蘭味雞尾酒、椰子雞尾酒等創新調酒，適合三五知己把酒暢談！餐廳試業期間只開放晚市，想去的朋友最好提前預約！

尖沙咀美食｜KABOOM

地址：尖沙咀北京道12A號太子集團中心20樓

電話：3708 8114

營業時間：星期一至日12:00 - 00:00

*試業期間由即日起至8月31日只提供晚市

