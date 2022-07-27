關注組力推長沙灣魚肉燒賣！秘製辣油超惹味 仲有少見陳皮魚蛋

【長沙灣美食】長沙灣有一間傳統小吃店，以魚肉燒賣及港式小吃大受區內一眾街坊熱捧，連燒賣關注組都力推！招牌魚肉燒賣彈牙煙韌，有魚味而不腥，配上超惹味的秘製豉油辣油，網民稱讚辣得過癮！

長沙灣極有口碑魚肉燒賣|關注組力推！夠魚味但唔腥+秘製辣油惹味

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（圖片授權：IG@poorjjfoodie）

位於長沙灣的「金華美食」，開業超過二十年，是區內街坊愛戴的港式小吃店。主打魚肉燒賣、陳皮魚蛋、腸粉等多款港式小食。不少網民前往朝聖小店的招牌燒賣，紛紛稱讚小店的燒賣為「高質燒賣，經過一定要買」！

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招牌魚肉燒賣（$10/5粒）是小店的鎮店之寶，以人氣本地品牌金龍燒賣製成，口感彈牙煙韌，沒有硬實感；魚肉燒賣魚味豐富而不腥，配上小店秘製辣油及鵝油香甜豉油，惹味之餘充滿層次感，網民更稱讚辣油辣得過癮有後勁，亦不會搶走魚肉香味。

除了招牌魚肉燒賣，小店亦供應多款港式小吃，包括坊間少見的陳皮魚蛋（$10）、腸粉（$10）、腸仔（$5）、粉果（$12）、牛肉球（$14）等。當中腸粉同樣非常受歡迎，網民表示老闆給的醬汁份量十足，每條腸粉都可裹著濃郁混醬，軟嫩滑溜，口感一流又經濟實惠。

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金華美食

地址：深水埗昌華街20號金華閣地下1號舖

電話：6711 6062

營業時間：07:00-21:00

