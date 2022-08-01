OK便利店推出全新日本國民麵包系列！Koppepan古焙包系列共有4款口味，包括沙律醬炒麵麵包、日本半熟蛋沙律醬麵包、日本紅豆椰奶吉士麵包及花生醬椰奶吉士麵包。其中，炒麵麵包更有「日本國民麵包」之稱，常常在日本動漫和劇集中出現，麵包控必試！

便利店推日本炒麵麵包！共4款口味 仲有半熟蛋沙律醬/花生醬吉士

（資料圖片）

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OK便利店推出全新Koppepan古焙包系列，共有4個口味，其中一款就是日本人至愛、有「日本國民麵包」之稱的炒麵麵包，以熱狗包夾著惹味炒麵，未試過的朋友可以一試日本經典味道！

另外幾款口味，包括有日本半熟蛋、日本紅豆椰奶吉士及花生醬椰奶吉士古焙包，全部香港新鮮製造，設有獨立包裝，方便攜帶，用來做早餐或下午茶分量剛剛好！

（圖片來源：Circle K）

Koppepan古焙包由2022年7月29日起於各大OK便利店開賣，售價每件$12，憑OK Stamp It會員憑電子券可享優惠價每件$9。

發售日期：2022年7月29日起

發售地點：全線OK便利店分店

