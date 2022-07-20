便利店推12款Toy Story迷你模型！懷舊冰室場景 三眼仔/胡迪/勞蘇

【便利店新品】7-Eleven便利店全新推出微影聯乘Toy Story香港情懷經典冰室系列，全套共12款充滿港式風味的冰室場景，一眾人氣角色包括胡迪、翠絲、三眼仔、火腿、抱抱龍等亦會同步登場，精緻又可愛，有興趣的粉絲記得留意開賣日期！

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便利店全新12款Toy Story迷你模型！懷舊冰室場景 三眼仔/胡迪/勞蘇

7-Eleven便利店全新推出微影聯乘Toy Story香港情懷經典冰室系列，全套共12款港式冰室場景擺設，包括有收銀櫃、冰櫃、水吧、雪糕櫃、卡位餐桌椅等。當然不少得有胡迪、翠絲、火腿、抱抱龍等角色模型登場，極具收藏價值，想儲齊一套的粉絲不要錯過！由7月20日起分3期於各間分店陸續推出，售價為$79。

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微影T1 1/35香港情懷經典冰室系列 x Toystory

胡迪/阿本/抱抱龍/火腿款式：2022年7月20日起陸續到舖

寶貝/翠絲/彈簧狗/三眼怪款式：2022年7月27日起陸續到舖

紅心/巴斯/蓋比/勞蘇款式：2022年8月3日起陸續到舖



集齊12款模型後，亦可以加購微影香港情懷經典冰室場景，店前的燈箱可以發光，而水吧位更可以著燈，非常細緻！由7月20日起可於「7仔預購站」預購，售價為$249。

微影 1/35 香港情懷經典冰室場景

預購日期：2022年7月20日早上7時起至8月23日

取貨日期：由2022年10月25日至10月31日

*此預購適用於香港及澳門7-Eleven店舖。每單交易只限預購1件，貨品數量有限，售完即止。

