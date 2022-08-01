日前有十多名年青人去清水灣第一灣泳灘，明明不熟水性，卻又要堅持游出浮台，擾攘一論後，有救生員用搞笑一句，就立即讓一眾年輕人乖乖上岸，場面實在認真搞笑！

唔識游水堅持游出浮台 清水灣救生員搞笑1句嚇窒泳客 全部即上水

（圖片來源：康樂及文化事務署）

好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l一句話見識到農曆七月威力之大！近日就有網民於「將軍澳主場」分享自己於清水灣第一灣泳灘所聽到的趣聞，指當日有十幾年個青人在沙灘游水，目測幾乎一半以上不熟水性，但當中仍有人提議游出浮台，結果擾攘了十多分鐘。

圖片來源：將軍澳主場@Facebook

這時一位已經做了十幾年救生員走入了救護站，逕自拿起廣播咪開口講：「唔識游就唔好游出去，七月喇！」簡單一句話，立即讓一眾年青人乖乖回頭上岸，相當爆笑。

少網民都笑稱農曆七月這四個字相當有說服力，比通知泳客有鯊魚更有用，亦有網民讚救生員「一句救十個」。

當中有位當時正在現場的網民亦留言，指自己聽到廣播後，看著一班人立即掉頭游回岸邊，忍不住笑到噴水。不過救生員會這麼緊張都不無道理，有網民就發現，原來沙灘早一、兩個星期前，已經發生過兩單遇溺悲劇，因此救生員才這麼緊張。其實不論是什麼日子，出外遊玩，還是要小心為上！