日式火鍋放題店「牛摩+」推出快閃火鍋放題優惠，凡於指定網上平台預訂星期一至日90分鐘火鍋放題，即可享有買3送1，人均$164起歎到美國嚴選三筋肉、黑豚肉、鴨血、蟹籽墨魚滑及海鮮等，即睇優惠詳情！

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日式火鍋放題優惠買3送1！人均$164起任食90分鐘 6間分店適用

日本火鍋放題店「牛摩+」推出快閃優惠，由即日起於KKday預訂90分鐘火鍋放題，即可享有買3送1優惠，人均最平$164起！

（圖片來源：KKday）

火鍋放題可以任食美國嚴選三筋肉、精選牛肉、黑豚肉、豚肉、雞肉、牛舌、鴨血、蟹籽墨魚滑及海鮮3品（帆立貝、海蝦、墨魚仔），想用超值價錢「烚吓烚吓」歎邊爐， 記得把握機會！

火鍋放題優惠【1】90分鐘美國嚴選三筋肉放題餐買3送1（平日）

午市價錢：$654/4 位（平均$164/位，另收加一）

晚市價錢：$774/4 位（平均$194/位，另收加一）



火鍋放題優惠【2】90分鐘美國嚴選三筋肉放題餐買3送1（星期六、日及假日）

午市價錢：$912/4 位（平均$171/位，另收加一）

晚市價錢：$804/4 位（平均$201/位，另收加一）



牛摩+90分鐘放題買3送1 優惠詳情

優惠期：2022年8月2日12:00至8月31日23:59

使用日期：即日起至9月30日（需最少1天前致電分店訂座，訂座時需註明使用 KKday）

預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/130734?cid=94291



牛摩+ 分店詳情

荃灣店

地址：眾安街68號千色匯I期2樓2031號鋪

電話：2320-8260

沙田店

地址：橫壆街2-16號沙田中心3樓61-63號鋪

電話：2606-1222

屯門店

地址：屯隆街2號屯門時代廣場南翼3樓21號鋪

電話：2613-0088

馬鞍山店

地址：鞍祿街18號新港城中心(5期)2724-2730號鋪

電話：2805-8393

將軍澳店

地址：貿業路8號新都城中心2期2樓2060-2062號鋪

電話：2351-3381

上水店

地址：龍琛路39號上水廣場5樓513號鋪

電話：3998-4630

