麥當勞過往推出過不少限定食品，推出即吸引無數粉絲，停止推出好幾年仍然讓網民們日思夜念，跪求能重新推出。記者整理11大意見，其中一款更被網民諭為「最早的雙餸飯」！

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麥當勞重推這11款美食就好了！網民跪求再出飯Tastic兼港味麥牛河

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞不定時推出限定餐點，當中出過不少大熱款式，供應短短數月便榮登網民心中「好想麥當勞再出」的餐點排名。近日有網民在連登討論發起相關討論，紛紛列舉各自最想麥當勞重出的餐點，當中出現了不少耳熟能詳的單品，亦有部份款式不講實在不知道，例如有一款單品，就被稱為「最早的雙餸飯」！

（圖片來源：麥當勞）

在網民熱議中，獲最高呼聲、最多網民討論的限定餐點，為麥當勞與歌手謝霆鋒於2018年聯乘推出的「鋒味系列」，有網民認為漢堡及Shake Shake薯條「有石油氣味」、「啲醬好核突」等，不過亦有網民指「肉醬包好Juicy」、「好有誠意」等，在網民心中的喜愛度非常兩極！

於2017年停售的至尊漢堡，獲網民一面倒支持重出，網民稱「個汁好正」，更指「冇咗至尊冇食過麥當勞」、「應該要長賣」等，即使至尊漢堡後來重製推出，亦被網民認為不再一樣。而麥趣飯及麥飯卷則被網民稱為「最早嘅兩餸飯」、「返學嗰時一星期食幾次」，人氣甚高。

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除此之外，初版飯Tastic系列獲網民稱「童年回憶」；麥趣牛河被網民笑稱「出位之作」、「返學衝去買」等；美式手撕雞堡、黑白漢堡、DC英雄系列、蠻牛辣漢堡等都是不少網民表示「好懷念」的款式；而掀起過速食潮的麥當勞大富翁，更是網民表示「雖然冇中過獎但都好想佢再出」的活動。

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以上各款已消失的麥當勞餐點，大家又想麥當勞重新推出哪款呢？

1. 鋒味系列

2. 至尊漢堡

3. 麥趣飯

4. 麥飯卷

5. 初版飯Tastic系列

6. 麥趣牛河

7. 美式手撕雞堡

8. 黑白漢堡

9. DC英雄系列

10. 蠻牛辣漢堡

11. 麥當勞大富翁

