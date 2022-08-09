便利店新推20款迪士尼/小忌廉超靚精品！小忌廉麻雀/唐老鴨充電盤

便利店全新推出小忌廉、迪士尼人氣角色米奇、鋼牙與大鼻及唐老鴨精品，包括辦公必備的無線滑鼠、無線鍵盤、充電盤，還有多款實用廚具，如TSUM TSUM小熊維尼陶瓷煲、米奇平底鍋等！除此之外，更有全港首副《我係小忌廉》水晶麻雀套裝，各位小忌廉粉絲必收藏！

便利店新推20款迪士尼/小忌廉超靚精品！全港首創小忌廉麻雀/唐老鴨充電盤

7-11便利店「7仔預購站」推出全新預購卡通家品，包括迪士尼人氣角色米奇、鋼牙與大鼻及唐老鴨精品系列，從無線滑鼠、無線鍵盤、充電盤、無線吸塵器、地毯、儲物箱及祛具等都應有盡有，售價由$99起。

另外，今次更推出全港首副《我係小忌廉》水晶麻雀套裝，附有小忌廉主題色調手提攜帶箱，極具收藏價值！

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迪士尼人氣角色系列包括多款唐老鴨精品及實用家品，有辦公室必備的無線光學滑鼠及無線鍵盤（$198；$278）、造型可愛的唐老鴨翹臀磁吸充電盤（$278）及輕巧方便的手提無線吸塵器（$980）。另有可摺儲物箱連木蓋（$369）、唐老鴨門簾（$169）及地毯（$199）等！

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除了唐老鴨，還有一系列米奇、鋼牙與大鼻及小熊維尼精品及廚具，包括鋼牙與大鼻無線滑鼠、無線鍵盤、陶瓷煲等！

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7-11便利店以往曾推出多款人氣卡通麻雀，今次就輪到經典卡通《我係小忌廉》！這副麻雀更是全港首副《我係小忌廉》水晶麻雀（預購價：$999），麻雀牌有10款獨家設計，極具收藏價值！套裝更附有小忌廉主題色調手提箱，方便收納。另有《我係小忌廉》造型手機座（$200）及摺疊式購物車（$439），粉絲必買！

7-Eleven｜7仔預購站全新產品

預購產品：米奇厨具系列、唐老鴨床品系列、唐老鴨、鋼牙與大鼻桌上用品系列、TSUM TSUM 小熊維尼陶瓷煲、唐老鴨家品系列

預購日期：2022年8月10日早上7時起

取貨日期：

米奇厨具系列—2022年9月13日至9月19日

唐老鴨床品系列—2022年9月27日至10月3日

唐老鴨、鋼牙與大鼻桌上用品系列—2022年10月11日至10月17日

TSUM TSUM 小熊維尼陶瓷煲、唐老鴨家品系列—2022年11月8日至11月14日



預購產品：我係小忌廉精品系列

預購日期：2022年8月17日早上7時起至9月6日

取貨日期：

我係小忌廉摺疊式購物車—2022年9月27日至10月3日

我係小忌廉手機座、水晶麻雀連手提携帶盒—2022年11月22日至11月28日

