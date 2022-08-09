【Tea WG優惠】人氣茶葉品牌Tea WG不時推出各款特色茶香甜品，賣相精緻且味道清新，向來備受盛讚。Tea WG最近就推出限時優惠，買茶葉將免費送法式蛋糕及茶香馬卡龍，喜愛茶味甜品的朋友不要錯過！

Tea WG優惠｜Tea WG限時超抵優惠！ 買茶葉送法式蛋糕+茶香馬卡龍

各位茶迷留意！茶葉品牌Tea WG主打各款茶包及精緻甜品，早前新推出一系列的仲夏甜品及配選茗茶，其中包括香桃綠茶泡芙（$68）及茶香雜莓撻（$68）。

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前者為精緻的酥皮泡芙，內餡是由蝴蝶夫人之茶製成的軟滑忌廉，散發濃郁的綠茶和花香，配上啖啖香桃果肉，非常清新；後者則以1837黑茶的黑莓忌廉醬作內餡，內層分別為法式及桑莓忌廉，層次豐富！不過，今次一眾茶迷就可以免費歎到其特色甜品。

Tea WG最新推出「盛夏限定優惠」！由即日起至8月15日，顧客於香港各Tea WG沙龍及精品店，買滿$550以及包括最少1款仲夏茗茶，即可以免費獲贈茶香甜品1件，以及茶香馬卡龍2件（原價$88）；或者可以於Tea WG圓方、時代廣場及新城市廣場店獲贈茶香馬卡龍6件。

此外，品牌同時推出夏日果香茗茶優惠，由即日起至8月15日，茶迷可於香港各Tea WG沙龍及精品店選購散裝茶葉，以優惠價$134（原價$168）加購土星造型茶罐（50克），超抵優惠記得不要錯過！

Tea WG 優惠詳情

Tea WG「盛夏限定優惠」 詳情

推廣地點：香港各Tea WG沙龍及精品店

推廣日期：由即日起至8月15日

推廣優惠：

1. 買滿$550及包括至少1款仲夏茗茶，即可免費獲贈茶香糕點1件，及茶香馬卡龍2件。

2. 或於Tea WG圓方、時代廣場及新城市廣場店獲贈茶香馬卡龍6件。



Tea WG 仲夏限定茗茶糕點 詳情

推廣日期：由即日起至8月31日

推廣地點：香港各Tea WG沙龍及精品店

推廣優惠：可以預訂作外賣供應

