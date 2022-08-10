尖沙咀西餐超抵$1龍蝦優惠！海鮮拼盤買1送1 歎鮑魚/貴妃蚌$198起

尖沙咀海鮮西餐廳最新推出$1歎原隻波士頓龍蝦及買1送1優惠！由即日起，於指定旅遊網站預訂海鮮拼盤2人餐，即可以用優惠價$1加購原隻活波士頓龍蝦；另設有海鮮特盛晚餐買1送1優惠，人均$198起，鐘意食海鮮的朋友不要錯過！

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尖沙咀西餐廳$1波士頓龍蝦優惠！海鮮拼盤買1送1歎鮑魚/貴妃蚌人均$198起

尖沙咀海鮮西餐廳「I Leisure」主打本地少見的SHAKE SHAKE海鮮拼盤，供應龍蝦、鮑魚、貴妃蚌、游水海蝦等，再加入餐廳獨創馬來西亞風味醬汁搖勻至入味，非常惹味！

由即日起，餐廳於旅遊網站KKday推出限量優惠，預訂鮮活海鮮六重奏Shake Shake海鮮拼盤，即可加$1享原隻波士頓龍蝦！海鮮拼盤食材包括大元貝/貴妃蚌、鮑魚、大峴、游水海蝦等，每份$447，再加上$1龍蝦優惠，人均$224就可以歎到！

（圖片來源：KKday）

另外，餐廳又推出海鮮晚餐買一送一，2人套餐包括海鮮三式Shake Shake海鮮拼盤 （活鮑魚3隻、小龍蝦6隻、翡翠螺4隻）、前菜1份（可選：和風洋蔥柚子沙律、避風塘雞翼、避風塘雞軟骨，椒鹽粟米或秘製雞泡魚乾）及薄餅1份 （可選海鮮派對、夏威夷風情或墨西哥狂野）。快閃優惠價每份$396，人均只需$198！

除了以上優惠，另設有2至3人海鮮盛宴優惠，包括鮮活海鮮六重奏Shake Shake海鮮拼盤、前菜、主菜及指定酒精飲品2杯，快閃價每份$788，人均$262起！

尖沙咀美食｜ I Leisure 優惠詳情：

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/123014?cid=9429

優惠期（預訂期）2022年8月10日12:00至8月20日23:59

可選擇日期：2022年8月12日至10月31日

用餐時段：18:00至00:00

地址：尖沙咀北京道 65 至 69 號環球商業大廈12樓

