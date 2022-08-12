史迪仔及三眼仔迷注意！史迪仔及三眼仔將於8月18日，登陸銅鑼灣時代廣場！現場將以美食對壘為主題，設計了6大超可愛打卡裝置，其中兩大美食總基地打卡位更高達5米，讓大家可以盡情打卡！

史迪仔大戰三眼仔！6大打卡裝置登陸銅鑼灣 必打卡5米高美食總部

好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

銅鑼灣時代廣場地面露天廣場由8月18日至9月30日期間，將會於銅鑼灣時代廣場地面露天廣場設置「美食對壘」主題打卡點。到時候史迪仔及三眼仔兩大超人氣卡通角色將會現身，除了會於現場各自築起約5米高的美食總基地，更有多個超可愛的食物造型打卡點，例如史迪仔芝士醬火箭、三眼仔漢堡坦克和三眼仔PIZZA保護傘等等！

最觸目的兩大美食總基地包括為「史迪仔雪糕總部」及「三眼仔爆谷基地」，2個裝置約有5米高，設於場內的兩端，以藍色及綠色組成兩大陣營，裝置內設有立體打卡裝置，讓大家可以置身其中拍攝生動相片。

除此之外，中間另有3個趣緻打卡點，包括「史迪仔芝士醬火箭」、「三眼仔漢堡坦克」及「三眼仔PIZZA保護傘」3個裝置都有史迪仔及三眼仔出沒，讓史迪仔及三眼仔粉絲可以齊齊盡情打卡！

時代廣場「Disney 史迪仔VS Pixar 三眼仔」美食對壘

日期：2022年8月18日至9月30日

時間：上午10時至晚上10時

地點：香港銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

