意大利老字號餅店COVA推出全新開心果蛋糕，驚喜結合經典Tiramisu，開心果迷今次有口福喇！新品除了可以吃到啖啖開心果忌廉，更配有Tiramisu的靈魂Mascarpone芝士，以及咖啡手指餅，非常吸引。

COVA推開心果Tiramisu蛋糕! 開心果忌廉+意大利軟芝士+咖啡手指餅

人氣意大利餅店COVA最近有新搞作，推出全新開心果Tiramisu蛋糕「Pistachio Delight 」！

開心果作為低熱量的堅果，向來深得不少人喜愛，同時有愈來愈多食店亦紛紛推出相應產品，今次經典意大利老字號都跟貼潮流，將開心果結合Tiramisu，實在令人驚喜！

（圖片來源：COVA Milano - Hong Kong）

蛋糕面層採用開心果忌廉及Mascarpone芝士忌廉作為點綴，並以逐片手唧花瓣為造型，口感綿密細緻；中間為意大利開心果醬烘焗製成的開心果雪芳蛋糕，口感軟綿且帶來淡淡開心果香，配上底層的Mascarpone芝士，以及用咖啡豆泡製的手指餅，帶有濃濃芝士奶香，搭配開心果味道尤其清新，且層次豐富，開心果迷必試！

「Pistachio Delight」現已於COVA全港分店發售，原個半磅裝蛋糕售價$298/個；原個1磅裝蛋糕售價$468/個，另外亦提供半磅至3磅裝供選購或預訂，想品嚐開心果滋味不妨一試！

COVA Pistachio Delight 詳情

推廣地點：COVA門市

推廣日期：即日起

售價：$298/個（半磅裝），$468/個（1磅裝）

*另可選購或預訂半磅至3磅裝。

