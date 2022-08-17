日式蛋糕店Café Life由日藉甜點師主理，不時都會推出當造水果季節限定甜品，賣相和味道都非常吸引！最近適逢日本水蜜桃當造，蛋糕店最新推出季節限定水蜜桃蛋糕系列，包括日本水蜜桃拿破崙、水蜜桃忌廉蛋糕及原個日本水蜜桃撻，鐘意食日本桃的朋友必試！

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尖沙咀/銅鑼灣蛋糕店推日本水蜜桃系列！必試拿破崙/原個水蜜桃撻

由日藉甜點師主理的Café Life數年前於中環元創方開設首間甜品咖啡店，隨後在尖沙咀和銅鑼灣設期間限定店，主打多款日本產食材製作的新鮮甜品，其中又以季節限定的當造水果甜品最受歡迎。

（圖片來源：cafelife_hk@Instagram）

適逢每年7至8月為日本水蜜桃季節，蛋糕店推出全新日本水蜜桃蛋糕系列，每款賣相都非常吸引！首先有日本水蜜桃拿破崙（$428起），外層酥皮鬆脆，奶油吉士甜而不膩，中間更加入大片日本水蜜桃，入口香甜多汁！

水蜜桃忌廉蛋糕（$488起）表面放上水蜜桃片，底層的招牌海綿蛋糕混合日本鮮忌廉與清爽啫喱粒，口感軟滑細緻。

而原個水蜜桃撻（$168起）則用上一整個日本水蜜桃，放在杏仁忌廉撻皮上，內裡為紅莓漿與忌廉芝士奶油吉士，帶有荔枝酒香。

有興趣的朋友可以於尖沙咀或銅鑼灣門市購買，亦可選擇網上預約自取（需要在提取日期前三日訂購），各位甜品迷不要錯過了！

尖沙咀美食｜Café Life

尖沙咀K11 Art Mall分店

地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall B2樓Kiosk 5

營業時間：中午12時至下午9時

電話：5260 2341 ( WhatsApp only )



銅鑼灣SOGO分店

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨B2樓55號舖

電話：2831 8811



荃灣（只限網上預約自取蛋糕服務）

地址：新界荃灣荃灣西沙咀道26-38號華力工業中心11樓J單位

電話：6062 9297

網上預訂蛋糕：http://bit.ly/39qlu3Y

