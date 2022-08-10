英國人氣炸魚店「The Chippy」近日登陸尖沙咀！餐廳主打炸魚薯條套餐，另供應多款英國特色街頭小食，如珍寶炸司華力腸、潛艇堡及樽裝海鮮等，店內所有食材全部由英國直送，想食正宗英國炸魚的朋友不妨一試！

英國人氣炸魚專門店登陸尖沙咀！必試40cm招牌炸魚薯條/樽裝海鮮

人氣炸魚店「The Chippy」曾於中環英國文化節開設快閃店，更創出2星期內賣7,000份炸魚的佳績，深受本地人歡迎！餐廳最近在尖沙咀開店，以英國傳統餐館風格為裝潢風格，牆上掛滿知名球星親筆簽名的球衣，英國文化氣息十分濃厚。

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店內必試招牌炸魚薯條套餐，每份炸魚都長達40厘米，經過油炸後外脆內軟，口感香脆之餘還有飽滿肉汁，令人非常回味。此外，店內供應5款秘製英式醬汁，包括青豆醬、咖喱醬、牛肉醬、番茄醬或他他醬，配上炸魚口感更佳！

除了招牌炸魚薯條，店內亦有多款人氣小食，炸熱狗腸（$38）、炸司華力腸（$38）及樽裝海鮮，有樽裝鮮甜蛤蜊（$30）及樽裝青口（$30）等；亦有百搭潛艇堡（齋包$15），可自由配搭各款英式醃製食物，有興趣的朋友不妨一試喇！

尖沙咀美食｜The Chippy

地址：尖沙咀加連威老道46-48號地下美食坊

營業時間：星期一至日11:30-21:30

