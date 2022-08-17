Steak King荃灣店即將開幕，開幕當日再派免費龍蝦包，大家可以免費食到由加拿大的波士頓龍蝦肉配上特製醬料製成的龍蝦包之餘，更可以新店開幕限定優惠，以優惠價購買一系列凍海鮮及凍肉！

Steak King再派免費龍蝦包 啖啖龍蝦肉！加推新店開幕限定優惠

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Steak King旺角分店開幕時，免費派發龍蝦包，引發一場排隊熱潮，不少市民都對免費派發的龍蝦包稱讚有加。最近Steak King公布進駐荃灣，於8月27日正式登陸荃灣廣場。當日將會免費派發400個龍蝦包。龍蝦包選用加拿大的波士頓龍蝦肉，配上特製醬料製成，繼續啖啖龍蝦肉，龍蝦迷不可錯過！

（圖片來源：Steak King）

市民只需要於8月27日（星期六）下午1點Steak King荃灣店，並即場登記成為Steak King會員，便可以免費獲贈龍蝦包一個，以及一杯自家製檸檬特飲或指定飲品。

（圖片來源：Steak King）

食過翻尋味，想帶回家中慢慢享用，Steak King同場更推出龍蝦包套裝，內附一磅加拿大熟龍蝦肉、8個麵包，以及香蒜牛油和檸檬蛋黃醬，售$450。購買回家後，大家都可以輕鬆組裝，親自還原出龍蝦包的味道！

（圖片來源：Steak King）

Steak King荃灣店開幕首個月，更同步推出開幕限定優惠：

1. 龍蝦包套裝 HK$450

2. 急凍加拿大龍蝦尾（兩件裝）買二送一 折實價HK$192/包（原價HK$ 288/包）

3. 急凍加拿大熟龍蝦肉（一磅裝）每包減$100，折實價HK $260 （原價HK $360）

4. M1-2澳洲和牛肉眼扒（300克），折實價HK $100 （原價HK $138）

5. 澳洲M9西冷牛扒75折

6. 精選急凍魚柳8折



（圖片來源：Steak King）

Steak King荃灣分店

地址：荃灣廣場3樓330-331號舖

營業時間：星期一至日上午11時至晚上8時

網址：https://steak-king.com/zh

