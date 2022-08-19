15,000呎惠康Fresh進駐葵涌！均一價區/$7果蔬粉麵+10大開幕優惠

葵涌惠康Fresh超市開幕！新店面積不但超過15,000呎，更設有均一價區、新鮮海鮮、鮮肉區、老字號麵條區及食街等，果蔬粉麵低至$7可買到，更可買到優惠價麵包糕點！另還有10大新張優惠及3大消費券優惠，又可以大手入貨了！

葵涌惠康Fresh超過15,000呎！均一價區/$7果蔬粉麵+10大開幕優惠

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（圖片來源：惠康Fresh超市）

新界西首間面積超過15,000呎的惠康Fresh超市進駐葵涌！新店面積闊絡，劃分為「新鮮蔬果」、「新鮮海鮮」、「新鮮豬肉」、「新鮮麵條」及「食街」等專區，更設有均一價專區，新鮮水果及麵條低至$20/2份及$20/3份，平均每份$7即可入手；更有$15蔬菜區，非常抵買又好行！

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葵涌惠康Fresh超市除了新鮮食材，新店更設有首個日式熟食壽司櫃位及泰式餐廳。葵涌惠康Fresh超市壽司櫃由超過18年經驗師傅主理，每日供應超過60款日式美食；金泰子泰國餐廳則由泰國廚師主理，必試招牌芒果糯米飯；喜愛麵包糕點的朋友，亦可在麵包專區入手優惠價麵包，包括金甜芝士吐司、月島芝士撻及招牌忌廉蛋撻等。

葵涌惠康Fresh超市新店會推出10大開幕優惠，包括$88活沙巴龍躉、$100/2件澳洲西冷牛扒、日本雞蛋換購優惠等；另外亦有3大消費券優惠，詳情如下：

惠康Fresh超市葵涌新店開幕優惠

日期：2022年8月19日起至9月15日（部份優惠完結時間不同）

地點：惠康Fresh超市葵涌新店



【1-5】8月19日至8月21日：$88鮮活沙巴龍躉、$3.5昆明西蘭花、$100/2件澳洲安格斯西冷牛扒、任選雪糕或雪條2盒照價再9折、購物滿$100可以$38加購日本雞蛋2盒

【6】8月19日至9月15日：於新店單一發票購物滿$100，即可參加抽獎

【7】8月19日：顧客可於惠康Fresh專車玩遊戲贏禮品

【8】8月19日至9月1日：yuu會員購物滿$100可獲雙倍yuu積分

【9-10】8月22日至8月25日：任選面紙（盒裝/抽取式面紙/迷你紙手巾）或廚房紙2件照價再9折、購物滿$100可以$38加購IF椰青水2件



惠康Fresh超市葵涌新店消費券優惠

日期：2022年8月19日至9月1日

地點：惠康Fresh超市葵涌新店



【1】以消費券電子支付方式、現金或信用卡購買$1,000購物現金券，即送$50現金券及$120指定品牌優惠券

【2】以消費券電子支付方式、現金或信用卡購買$1,000購物現金券，即送$120現金券及$120指定品牌優惠券

【3】以信用卡購買可享額外高達12,000yuu積分或$60 Cash Dollars回贈



葵涌惠康Fresh超市

開幕日：2022年8月19日

地址：新界葵涌葵涌商場2樓213號舖

營業時間：07:30-23:00

