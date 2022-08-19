駐香港韓國文化院世宗學堂，最近秋季韓文課程舉辦免費課程！課程為期15週，共4個月，以Zoom形式上堂，由世宗學堂韓語老師教授！不過時間緊逼，有興趣就要盡快報名！

免費韓文課程！韓國文化院開班網上課程 為期4個月 韓語老師教授

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圖片來源：駐香港韓國文化院世宗學堂

想學韓文又怕師資學費太貴，今次機會來了！駐香港韓國文化院世宗學堂，最近的秋季韓文課程開始招生，課程為期15週，費用全免！課程將會以Zoom形式上堂，由世宗學堂韓語老師教授，而課程主要以韓語進⾏，⼊⾨或初級班同學，可能會以英⽂作輔導教學語⾔！不過時間緊逼，申請日期8月19日中午1點就會截止，有興趣就要盡快報名喇！

申請成功的話，學堂將會以電郵通知成功申請人，並發放課程時間表，開課時間將於由2022年9月6日起至12月17日期間進行，每位學生可以申請一個常規課程及一個其他課程，包括韓語會話及TOPIK II 寫作，不過名額有限，故不保證均能取錄。

另外注意「Sejong Korean 1」課程，將以電腦隨機抽選成功參加者。其餘全部課程將優先取錄可以上載提供相關證明，例如課程修業證書、TOPIK成績表的申請人士。如果有剩餘名額時，則以申請報名送出表格時間為抽選次序。 假如在文化院世宗學堂完成了正規課程的學生，則不需另外上載修業證書。

秋季韓文課程

申請日期：由即日起至8月19日中午1時

報名方法：https://bit.ly/3wdDtFN

