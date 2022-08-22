GU聯乘《迷你兵團2》主角Minions推出8大全新衣服和配飾！今次性格可愛的Bob和好朋友熊仔玩具Tim，均出現在T恤、頸鏈、耳環、收納袋等單品上，最平僅售$99，即看GU全新Minion系列開賣日期及詳情！

GU Minions系列服飾$99起 男女T恤/耳環頸飾/化妝收納袋等8大單品

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（圖片來源：GU）

日本服飾品牌「GU」不定時與卡通及熱門電影等合作推限定款式衣物，最新系列則於8月26日起，與人氣動畫電影《小小兵2：格魯的崛起》聯乘推出新品，以性格可愛的Bob和好朋友熊仔玩具Tim為主角，推出8大全新衣服和配飾，包括T恤、頸鏈、耳環、收納袋等，款式精美，細節位極可愛！

（圖片來源：GU）

8大可愛Minions衣服+配飾 黃藍配色極搶眼！

是次GU推出的「Minions特別企劃」，有齊T恤、頸鏈、耳環、收納袋等。T恤以Minions標誌性黃藍配色及牛仔布為設計，亦有日常感十足的黑白款式，細節位藏有Bob和Tim的身影，低調又不失可愛感，價錢為每件$99。

除了T恤款式，今次更有頸鏈、耳環及收納袋，同樣以Bob和Tim為主角，加上Minions最愛的香蕉點綴，非常精緻！而收納袋更可當作化妝袋使用，熊仔Tim吊牌和香蕉吊牌可愛度極高，粉絲必入手，價錢為每件$149。

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GU Minions特別企劃

推出日期：2022年8月26日

地點：全線GU門市

