【大角咀美食】大角咀早前新開一間日式料理店，主打慢煮手工美食，當中包括有人氣必食慢煮封門柳、黑毛豬、蕎麥冷麵等，套餐僅$68起。為配合慢煮主題，餐廳主打簡約木系設計，意味著「慢煮生活」，平日忙碌的打工仔不妨趁假日去「差電」！

大角咀美食｜大角咀日式料理店 簡約木系設計！慢煮封門柳/黑毛豬

位於大角咀的大同新邨新開一間日式料理店「日嚐」，裝修以簡約木系設計為主調，店外擺設了一張長木桌及數張小木櫈，連門窗都以木材搭造，驟看猶如一間小木屋，餐廳以「慢煮生活」作為主題，主打多款日式慢煮料理，讓城市人於煩囂中重拾到片刻寧靜與慢生活。

（圖片來源：日嚐）

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餐廳提供8款全日套餐，可以自選主食、麵飯、湯底及兩款配菜，售價$68起，其中有人氣必食的慢煮封門柳配自家製雜菌燒汁，厚切肉片呈半生熟，肉質粉紅鮮嫩，口感軟腍，可以跟配麵食例如蕎麥冷麵、稻庭烏冬等，另外有柚子紫薯青蘋果沙律、蒜味墨魚仔、味付海蜇等冷盤小菜，價錢親民抵食。

除了慢煮封門柳，餐廳亦提供慢煮黑毛豬配肉桂蘋果蓉、慢煮挪威三文魚、銀鱈魚西京燒等主食套餐，款款賣相精緻，而且均可以加配餐廳必食的蕎麥冷麵配醬油蛋非常邪惡！飲品方面，餐廳提供自家製特調飲品，例如櫻花寒天玫瑰梳打、蝶豆花梳打等，大家有興趣不妨一試！

日嚐慢煮生活 詳情

地址：大角咀大全街13號大同新邨地下A號舖

營業時間：11:30 - 21:00

電話：9335 0777

