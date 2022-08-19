灣仔AKI酒店Staycation優惠$204起！63折入住榻榻米房+雙人早晚餐

灣仔AKI Hong Kong酒店與Klook推出酒店住宿Staycation優惠，最平低至1折！折後每晚最平$204起，就可以入住高級城景客房，連入住當日晚餐、清酒體驗及翌日半自助早餐。除此之外，入住可獲8折餐飲優惠及退房時間可延遲至下午2時，有興趣就要限時搶購，即睇開賣日期！

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AKI Hong Kong住宿優惠最平$204起！63折入住榻榻米房+雙人早晚餐

灣仔AKI Hong Kong酒店於7月份全新開幕，主打簡約和風設計，同時供應香港少見的日式榻榻米房間，非常吸引！

（圖片來源：accor）

最近AKI Hong Kong與網上旅遊平台Klook推出酒店住宿優惠，最平1折入住高級城景客房，連雙人TANGRAM自選8道Tapas晚餐連每人3款清酒體驗，翌日亦可享有半自助早餐！逢星期一至星期四入住的客人，更可延遲退房時間至下午2時，折後每晚只需$204起！

住宿套票優惠同時包入住時於Lobby Lounge享用冷壓果汁及歡迎禮物，亦可享有8折餐飲優惠。

（圖片來源：accor）

AKI Hong Kong Staycation優惠｜1折優惠碼

1折優惠碼開搶日期：8月20日晚上9時（有效期至8月23日晚上11時59分）

限時優惠開賣日期：8月20日晚上9時起至8月31日

入住日期：8月20日至10月2日

預訂網站：https://bit.ly/3yCcGVz



如搶不到以上1折優惠碼，網站同步推出AKI Hong Kong低至63折住宿優惠，每晚只需$2,695起（原價$4,312），包入住豪華日式榻榻米客房，連入住當日TANGRAM自選Tapas晚餐及清酒體驗，以及翌日半自助早餐。入住期間亦可於Lobby Lounge享用歡迎飲品及歡迎禮物。另外亦可獲8折餐飲優惠。

AKI Hong Kong Staycation優惠｜低至63折優惠

限時優惠開賣日期：8月20日晚上9時起至8月31日

入住日期：8月20日至10月2日

預訂網站：https://bit.ly/3yCcGVz

