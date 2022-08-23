便利店迪士尼新品$99起！史迪仔/三眼仔/勞蘇/巴斯光年13大精品

7-11便利店7仔預購站再推迪士尼精品，今次再次以一系列迪士尼大熱角色為主題，史迪仔、三眼仔、勞蘇及巴斯光年都有現身，精品種類包括無線藍牙喇叭、地氈等，另外更有中秋禮盒、交通工具模型、床品等，最平由$99起！

便利店新推迪士尼精品！$99買史迪仔/三眼仔/勞蘇/巴斯光年精品

（圖片來源：7-11）

7-11便利店7仔預購站再度推出一系列迪士尼精品！7-11今次集迪士尼人氣角色，包括史迪仔、三眼仔、勞蘇及巴斯光年等，化身精品、床品、電器等一共13大精品，必入手造型客廳地氈，有三眼仔及史迪仔兩款造型，定價$199；鋼牙與大鼻咕𠱸及枕套，顏色有趣且充滿趣味，定價$99！

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迪士尼主題13大精品外，7-11便利店7仔預購站亦引入了我係小忌廉摺疊式儲物箱，以及Tiny城市合金車仔，並引入了中秋禮品，包括中秋果盒「華星秋月」、「明月之選」，以及台灣老欉文旦，有興趣亦可一看！

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- 預購日期由 2022 年 8 月 24 日早上 7 時起至 9 月 6 日。

- 「直送水果系列」預購日期由 2022 年 8 月 24 日早上 7 時起至 9 月 10 日。



- 「中秋果盒系列」送貨日期由2022年9月1日至9月20日。

- 「台灣老欉文旦系列」送貨日期由2022年9月5日至9月20日。

- 「Infothink迪士尼磁吸充電盤系列」、「Infothink三眼仔USB渦輪負離子空氣清淨機」、「Infothink巴斯光年宇宙飛船LED拍拍燈」、「Infothink巴斯光年夢想星球投影燈」取貨日期由2022年9月20日至9月26日。

- 「我係小忌廉摺疊式儲物箱(有側開)」取貨日期由2022年9月27日至10月3日。

- 「鋼牙與大鼻床品系列」取貨日期由2022年10月11日至10月17日。

- 「迪士尼無線藍牙喇叭系列」、「迪士尼造型錢罌系列」、「迪士尼15吋USB造型燈系列」取貨日期由2022年10月11日至10月17日。

- 「迪士尼門簾、造型客廳地氈系列」取貨日期由2022年10月18日至10月24日。

