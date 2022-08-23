假日想出走「避世」，不少人或會到南丫島渡假！原來南丫島有一間超靚隱世森林小店，主打有機農場及各款即沖泡茶。小店架設的花圃及竹籬，均由老闆親手搭建，可謂是城市中的綠洲，大家不妨趁假日邊歎森林景致邊歎茶，更可以打個「靚卡」喇！

南丫島超靚隱世森林小店 異國風城市秘密花園 歎手沖香茅班蘭冷茶

香港人生活忙碌，平時放假想要停下腳步放鬆下來，到小島慢遊就最好不過！位於南丫島榕樹灣就有一間隱世小店，䇄立於小島上已超過15年，主要為有機農場（香草園），更設有專門予茶客歎茶用的茶棚，由樹枝、漁網等搭建而成，環境裝修非常別致，充滿異國風情。

（圖片授權：IG@cafe.hopping）

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這間名為「香草原」的小店，位於洪聖爺灣泳灘的主要路徑旁，只要穿過草叢，就可以看到這片被綠色植物包圍的棚房，棚內設有數張由木頭或竹製成的檯櫈，驟眼看去有各種各樣的攀藤、盆栽等，尤如置身在森林景致之中，是香港數一數二的「世外桃園」。

8月正值炎夏，歎冷泡茶就最適合喇。小店提供各款有機香草泡茶，包括有香茅斑蘭冷泡茶、洛神花甜菊黃薑等，其中所使用的香草均由老闆們親自培植，冰涼解渴之餘，味道尤其香甜，消暑一流，每壺售價$80。老闆更會貼心地為茶客焚著驅蚊草，並提供天然蚊怕水，即使身處棚內亦不用怕被蚊咬！

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此外，店內更擺放了香草園的各款香草，供遊客或茶客們選購，適合一眾愛茶人士。想趁假日前往南丫島「放電」的朋友們，經過不妨留意一下。

香草原 Herboland 詳情

地址：南丫島榕樹灣洪聖爺灣泳灘側

營業時間：10:00 - 17:00（星期六至日）

*只接受現金付款方式

