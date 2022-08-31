《好食玩飛》編輯部幫大家好食認證！近年香港開設不少日式石燒牛扒小店，主要採用日本式自助概念，成為不少港人据扒的新熱點，不過愈開愈多，到底哪間最好食？今次就由《好食玩飛》編輯部為大家試食6間石燒牛扒店，其中2間獲好食認證，性價比高，部分則令人跌眼鏡！

編輯試食6間石燒牛扒｜呢間肉味欠奉！2間則肉質柔軟+肉味濃

《好食玩飛》編輯部忠實撰寫食評，以舌尖作為評分標準，務求用文字還原出入口感覺，並向值得推薦的單品頒發「好食認證」！



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石燒牛扒【1】牛県

位於荃灣的「牛県」提供多款石燒牛扒，涵蓋牛側腹扒、橫膈膜腹肉、牛柳等。今次試食的是招牌平鐵牛扒（150g）配紅酒牛肉汁，扒類屬於牛肩肉扒，上碟時大概三成熟，經燒煮後肉質尚算厚實，咬下去肉質頗嫩口，牛味未算非常濃厚，不過配上店家自製醬汁，味道層次升級，套餐更跟配飯素飯、湯及沙律，售價$98，都算幾抵食。

平鐵牛扒（150g）（紅酒牛肉汁/阿根廷青醬）$98

推薦指數：☆☆☆☆



牛県 詳情

地址：荃灣享和街49號地下D1號舖

營業時間：

12:00 - 15:00，18:00 - 22:30（星期一至四）

12:00 - 15:30，17:30 - 22:30（星期五至日）



石燒牛扒【2】岩盤牛扒

目前於全港頻頻開店的「岩盤牛扒」，主打多款石燒牛扒，今次試食的是新推的草飼牛西冷（300g），厚度最少有2厘米以上，邊上帶有非常厚的脂肪，肉身偏乾，切開肉質尤如棉花狀，但咬下去肉質偏韌及實身（店員已事先告知），帶有甚淡肉味，脂肪經燒煮後亦變得煙韌，非常有咬口，配上蒜蓉及自家製燒肉汁，味道尚可，不過份量誇張，僅售$88。

+ 1

草飼牛西冷（300g）$88

推薦指數：☆☆☆



岩盤牛扒ミディアムレア ステーキ 詳情



荃灣店

地址：荃灣西樓角路1-17號新領域廣場1樓102號舖

營業時間：11:30 - 21:30（星期一至日）



大埔店

地址：大埔翠怡街3號翠怡花園C座地下18A舖

營業時間：11:30 - 21:30（星期一至日）



大角咀店

地址：大角咀博文街11號富貴大廈西座地下17號舖

營業時間：11:30 - 21:30（星期一至日）



新蒲崗店

地址：新蒲崗太子道東638號Mikiki LG樓9-10號舖

營業時間：11:30 - 21:30（星期一至日）



將軍澳店

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心1樓173號舖

營業時間：11:30 - 21:30（星期一至日）



天水圍店

地址：天水圍天華路33號T Town南翼地下SG14& SG15號舖

營業時間：11:30 - 21:30（星期一至日）



屯門店（新店，裝修中）

地址：屯門良德街11號寶怡花園地下15-16號舖

營業時間：11:30 - 21:30（星期一至日）



紅磡店（新店）

地址： 紅磡紅鸞道38號嘉里酒店1樓9號舖

營業時間：11:30 - 21:30（星期一至日）



石燒牛扒【3】神石燒牛扒專門店【好食認證】

近年爆紅的「神石燒牛扒專門店」，是由本地樂隊Rubberband成員阿偉與朋友所開設，近期持續人氣高企繼續開店！今次試食的是店家主打的神石美國Prime牛扒（200g），牛扒上盤約1成熟，肉身略厚，燒煮後內部仍略帶粉紅色，咬下去非常軟熟，口感柔軟而多汁，肉味濃厚，配上蒜頭味道一流，每份售價$109，是目前最推薦的石燒牛扒之一。

神石美國Prime牛扒（200g）$109

推薦指數：☆☆☆☆☆



神石燒きビーフステーキ專門店 詳情



元朗店

地址：元朗元龍街9號形點2期3樓A303號舖

營業時間：

12:00 - 22:00（星期一至四）

12:00 - 22:30（星期五）

11:30 - 22:30（星期六）

11:30 - 22:00（星期日）



油麻地店

地址：油麻地碧街35號地舖

營業時間：

12:00 - 22:00（星期一至四）

12:00 - 22:30（星期五）

11:30 - 22:30（星期六）

11:30 - 22:00（星期日）



九龍灣店

地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場1期地下G114-115號舖

營業時間：

12:00 - 22:00（星期一至四）

12:00 - 22:30（星期五）

11:30 - 22:30（星期六）

11:30 - 22:00（星期日）



將軍澳店

地址：將軍澳重華路8號東港城2樓265號舖

營業時間：

12:00 - 22:00（星期一至四）

12:00 - 22:30（星期五）

11:30 - 22:30（星期六）

11:30 - 22:00（星期日）



大埔新達廣場店

地址：大埔南運路9號新達廣場1樓36-37號舖

營業時間：

12:00 - 22:00（星期一至四）

12:00 - 22:30（星期五）

11:30 - 22:30（星期六）

11:30 - 22:00（星期日）



荃灣如心廣場店

地址：荃灣大河道98號如心廣場二期2樓206號舖

營業時間：

12:00 - 22:00（星期一至四，星期日）

12:00 - 22:30（星期五）

11:30 - 22:30（星期六）



荃灣愉景新城店（裝修中）

地址：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城1樓1056D& 1058號舖



大埔八號花園店（裝修中）

地址：大埔安慈路2號八號花園地下4號舖



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石燒牛扒【4】牛極

目前於全港擁有最多分店的「牛極」，相信大家都不太陌生，主打日式自助式石燒牛扒，食客可以透過機器自選不同部位及重量的牛扒。今次試食的是西冷牛扒（180g），肉身甚厚，外部肉質雖然偏乾，但內部口感頗嫩，而且食到淡淡肉味，邊上更有厚實煙韌的脂肪，甚有咬口，售價$135，而且沙律、湯品及飯任食，亦算抵食之選。

西冷牛扒（180g）$135

推薦指數：☆☆☆☆



牛極 詳情



深水埗店

地址：深水埗菴由青山道195A號雅怡居地舖

營業時間：11:30 - 23:00



旺角店

地址：旺角通菜街78號地舖

營業時間：11:30 - 23:00



油麻地店

地址：油麻地彌敦道464號地舖

營業時間：11:30 - 23:00



銅鑼灣店

地址：銅鑼灣怡和街19-31號樂聲大廈地下1C-1D號舖

營業時間：11:30 - 23:00



灣仔店

地址：灣仔皇后大道東238-240號地舖

營業時間：11:30 - 22:00



佐敦店

地址：佐敦庇利金街53號地舖

營業時間：11:30 - 23:00



大角咀店

地址：大角咀大全街38號地舖

營業時間：11:30 - 22:30



土瓜灣店

地址：土瓜灣譚公道16-26號長城大廈地下5號舖

營業時間：11:30 - 22:30



紅磡店

地址：紅磡馬頭圍道80號嘉朗豪庭地下1號舖

營業時間：11:30 - 22:00



荃灣店

地址：荃灣大河道77-89號寶成樓地下9號舖

營業時間：11:30 - 23:00



元朗鳳攸南街店

地址：元朗鳳攸南街9號好順利大廈2座商場地下6號舖

營業時間：11:30 - 23:00



元朗教育路店

地址：元朗教育路51-61號紫荊樓地下G號舖

營業時間：11:30 - 23:00



石燒牛扒【5】野郎Stone

位於北角一田百貨內的「野郎Stone」，主打多款日式石燒牛扒，今次試食的是西冷牛扒（150g），牛扒肉身偏薄，若對比其他店舖份量相對偏少，於熱石上甚快熟透，牛扒經過醃煮帶有微微黑椒味，但肉質頗粗糙，而且偏油膩，肉味欠奉，配上醬汁及白飯食用尚可接受，每份售價$128，相對較遜色，不過店舖亦提供其他部位牛扒，大家不妨留意一下。

西冷（150g）$128

推薦指數：☆☆



野郎Stone（Ya Rou Stone） 詳情

地址：北角渣華道123號北角匯二期B1樓一田超市內NP-13-105號舖

營業時間：12:00 - 20:00



石燒牛扒【6】三拍子【好食認證】

位於深水埗的三拍子牛扒早於2018年開業，採用日本流行的自助購票形式，可以透過機器揀選牛肉類別及重量。今次試食的是西冷牛扒（200g），肉身最少2厘米厚，脂肪比例分佈平均，牛筋富有咬口，肉質柔軟，肉味較濃郁，味道及口感十足，每份售價$128，店內更設自助吧，沙律、湯品及白飯任食，同樣是目前最推薦的石燒牛扒之一。

+ 2

西冷（200g）$128

推薦指數：☆☆☆☆☆



三ステーキ Triple Steak 詳情

地址：深水埗欽州街52-54號平安大廈地舖

營業時間：12:00 - 21:00

