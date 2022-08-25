【灣仔美食】繼早前灣仔快樂餅店宣布結業後，最近同區又再有老店預告結業。䇄立於灣仔逾40年的樂景快餐店，主打多款港式快餐，深受街坊食客歡迎，其中包括有必食生炸雞髀、手打漢堡、扭紋薯條等，是不少「打工仔」名物，有網民對結業消息大感不捨！

灣仔樂景快餐店明年結業 40年經典老店！港式生炸雞髀+手打漢堡

樂景快餐店於1978年開業，至今䇄立於灣仔已經超過40年，是香港數一數二的老店茶餐廳。餐廳主打多款港式快餐，其中包括生炸雞髀、手打漢堡、炒粉麵飯、炸物及小食等，價格親民，是不少街坊及「打工仔」的恩物，甚至是不少人的童年回憶。

不過，這間老字號港式快餐店宣佈將於明年2月份結業。據了解，老闆因感年事已高而決定結業，不少食客均表示可惜，認為老店陪伴很有人渡過不少歲月，因此深感不捨。

（圖片來源：樂景快餐店）

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餐廳多年來均提供經典港式快餐小食或主食，其中就以生炸雞髀最為受歡迎，雞髀灑上椒鹽，外皮炸至金黃酥脆，雞肉鮮嫩厚實，非常惹味；而自家手打漢堡亦是區內名物之一，自家製漢堡配上芝士及即煎太陽蛋，別有一番滋味，更加有不少人都必叫的炸波浪紋薯條，新鮮即炸即食，是學生們的至愛！

此外，樂景快餐店亦提供其他炒粉麵飯、碟頭飯餐等，售價$40左右，而且份量足料大份，價錢親民又抵食，不少「打工仔」都會到此光顧，大家若想一嚐港式老店味道，記得把握機會。

樂景快餐店 詳情

地址：灣仔巴路士街17號地舖

營業時間：07:00 - 21:00（星期一至六）

電話：2572 1843／2572 4602

