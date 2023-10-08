颱風小犬｜8號風球全港戲院院線措施一覽　戲飛換票/退票安排詳情

打風戲院開唔開？超級颱風、強烈颱風小犬逼近，香港天文台預料風勢會逐步增強，可能威脅本港。本文整合懸掛8號風球期間，MCL、百老匯、英皇、CGV、嘉禾等，全港戲院院線應對措施，包括戲飛換票及退票安排詳情。請睇以下八號風球打風期間全港戲院院線措施。



8號風球｜打風期間全港戲院院線措施一覽（示意圖）（圖片來源：百老匯院線）

打風期間全港戲院院線措施 換票及退票安排

【1】8號風球期間「百老匯院線」安排

百老匯院線於社交媒體發出指引，百老匯院線於8號風球或以上颱風信號，及黑色暴雨警告懸掛時，仍會照常營業。於警告懸掛時，如購票人士未能前往戲院觀賞電影，可於警告除下後7日之內，帶同戲票或購票時使用的信用卡或「禮蜜卡」，到觀看電影的同一戲院票房，更換相等於已購戲票數量既其他場次的戲票，已出售的戲票均不設退款，詳情可於戲院官網或向戲院職員查詢。

官方網站：https://www.cinema.com.hk/tc/



【2】8號風球期間「嘉禾院線」安排

嘉禾院線旗下戲院，於8號風球或以上颱風信號，或黑色暴雨警告訊號懸掛期間，一般情況下將為此有限度營業。若於早上戲院營業前懸掛九或十號颱風訊號，全線嘉禾院線戲院將暫停營業，並於回復八號颱風警告訊號後三小時內恢復營業。如營業途中懸掛九或十號颱風訊號，海運戲院會於該場次電影播放完後停止營業，其他戲院將視乎情況而定。

若如購票人士未能前往觀賞電影，可保留完整戲票，於戲票指示放映日期翌日起計7日內，到同一間戲院換取當日起計7天內相同或以下價值的戲票。特備節目將另作安排。其餘安排可留意嘉禾院線Facebook專頁的最新公布。

官方網站：https://www.goldenharvest.com/



8號風球｜打風期間全港戲院院線措施一覽（示意圖）（圖片來源：嘉禾）

【3】8號風球期間「MCL Cinemas」安排

當發出8號風球或以上颱風信號或黑色暴雨警告訊號時，MCL院線照常營業。若購票人士未能前往戲院觀賞電影，可於戲票日期14天內，憑戲票或訂票號碼，前往同一間MCL戲院換領戲票代用券。憑此券可到任何一間MCL戲院觀賞同一版本之電影，而代用券有效期為領取當日起計一個月。所有已售出門票不設退款，詳情可於戲院官網或向戲院職員查詢。

官方網站：https://www.mclcinema.com/



8號風球｜打風期間全港戲院院線措施一覽（圖片來源：MCL）

【4】8號風球期間「CGV Cinemas Hong Kong」安排

CGV院線於8號風球或以上颱風信號或黑色暴雨警告懸掛時，一般情況下會照常營業。若購票人士未能前往戲院觀賞電影，可在警告取消後七天內到已購票電影院，提供購票時所用的信用卡及交易編號，以換取相同價值或以下的電影門票，已出售的戲票將不設退款，詳情可於戲院官網或向戲院職員查詢。

官方網站：https://cgv.com.hk/zh/



8號風球｜打風期間全港戲院院線措施一覽（示意圖）（圖片來源：CGV）

【5】8號風球期間「英皇戲院」安排

英皇戲院於8號風球或以上颱風信號，或黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業，購票人士因風球或暴雨警告未能如期到戲院觀賞電影，可於該電影場次放映日期後14日內到同一英皇戲院禮賓部，換取相同票種及電影版本之戲票，所有已出售的戲票均不設退款，詳情可於戲院官網或向戲院職員查詢。

官方網站：https://www.emperorcinemas.com/zh/

