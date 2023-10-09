颱風小犬｜打工仔必睇5個惡劣天氣下權益　8號風球放假還是WFH？

颱風小犬打到9號風球，10月8號晚上11:50，天文台改發8號風球，並至少維持至9號早上11:00。打工仔可能有半日風假，但也宜睇睇5個打風惡劣天氣的權益。早年受新冠疫情影響，不少公司都改成WFH。記者整理了在惡劣天氣警告下打工仔的5大疑惑，一次解答惡劣天氣時上班一族會遇到的問題。



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打工仔必睇5個惡劣天氣上班權益 8號波放假或要WFH？

惡劣天氣工作安排是怎樣？8號風球生效後打工仔是否仍要上班？當轉發或取消惡劣天氣警告的復工安排又是如何？記者整理了打工仔的5大疑惑，即睇下文睇解答。

風球安排【Q1】八號風球要返工？

風球安排【A1】根據勞工處訂立《颱風及暴雨警告下工作守則》，如惡劣天氣警告在工作時間開始前發出，僱主不應要求員工上班，除非有事先協定工作安排。如過僱員因天氣關係未能上班，僱主要酌情處理。所以各位打工仔應該在風球發出前與僱主協定工作安排喇。

如果惡劣天氣警告在工作時間開始前發出，打工仔要留在安全地方暫避，在安全的情況下才能上班。如員工遇到實際困難未能上班，要盡快通知公司。

如行業性質需要在惡劣天氣下工作，僱主就需要盡量將當值人數減至最少，只要求必需的人員上班。

風球安排【Q2】八號風球可唔可以WFH？

以往惡劣天氣工作安排下，部份打工仔變相獲得一日「假期」，但是近年受到肺炎疫情影響，大部分公司都習慣在家工作（WFH）模式，不少打工仔都疑惑，僱主可不可以要求員工WFH。

風球安排【A2】《職業安全及健康條例》訂明，僱主有責任為員工提供安全的工作環境。所以僱主要作出彈性處理，例如考慮留家工作。

如果打工仔有合理證明家中不安全，僱主就不可要求僱員繼續WFH。所以各位打工仔同樣應該在風球發出前與僱主協定到底8號風球可唔可以WFH喇。

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風球安排【Q3】八號風球期間返咗工可唔可以早走？

風球安排【A3】如果天文台在工作時間期間發出八號或以上風球，而打工仔已經到達工作地點，除非會有危險或在戶外，否則各位都要如常工作。

而在戶外及空曠地方工作的員工，就要暫停所有戶外工作，到安全的地方暫避，直至警告取消後或天氣情況許可才恢復工作。

風球安排【Q4】在惡劣天氣警告下，遲到會被僱主扣人工？

風球安排【A4】僱主應體諒僱員的情況而作出彈性處理，如容許返回工作崗位有困難的僱員在家工作，或安排寬裕的上班時間。

對於因惡劣天氣而未能及時上班的僱員，僱主不應無故不發放工資、勤工獎、津貼，或扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日、或休息日以補償損失的工作時間。如僱主擔心僱員濫用機制而故意遲到，可以協商以工作時數補回遲到時間。

法例列明「前4後4」，員工在工作時間開始前或終止後4小時內，在往返工作地點以及居所途中，如果遭遇意外受傷或死亡，僱主必須負起補償的責任。

風球安排【Q5】在取消或轉發較低惡劣天氣警告訊號後，唔立即返公司會被僱主扣人工？八號風球除下後，僱員又要幾點返回公司開工？

風球安排【A5】勞工處守則寫明如果8號颱風警告、黑色暴雨警告除下時間距離下班時間不足 3 小時，就不用返回公司，否則各位打工仔要在落波後3 小時內回到公司。

勞工處指員工必須留在安全地方，並無提及不用上班，因此在取消或轉發惡劣天氣警告，如僱主要求員工在安全情況下回到公司，並沒有違反《僱傭條例》。

但是各位僱主應體諒員工的情況而作出彈性處理，如容許返回工作崗位有困難的員工在家工作，或安排寬裕的上班時間。

對於因惡劣天氣而未能及時上班的員工，僱主不應無故不發放工資、勤工獎、津貼，或扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日、或休息日以補償損失的工作時間。

如僱主擔心僱員濫用機制而故意遲到，最好就協商以工作時數補回遲到時間。

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