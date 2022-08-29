便利店新品｜小甘3D立體八達通吊飾！毛絨質地+伸縮匙扣+開賣日期

撰文：草莓泡芙
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【OK便利店新品丨八達通吊飾】OK便利店推出全新迪士尼角色史迪仔好友——「小甘」的3D立體八達通吊飾！小甘3D立體八達通吊飾毛絨絨極可愛，更配有伸縮匙扣，實用性極高，粉絲們要留意開賣詳情了！

便利店新品｜小甘3D立體八達通吊飾！毛絨質地+伸縮匙扣+開賣日期

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（圖片來源：OK便利店）

OK便利店推出全新3D立體八達通吊飾。今次以迪士尼人氣角色史迪仔的好朋友——小甘為主角，毛絨質地的小甘公仔非常精緻，大小約為13厘米，更配有伸縮匙扣，可扣在隨身行李上，不論去哪裏，都有小甘陪伴，相當可愛又實用！

（圖片來源：OK便利店）

OK齊齊印會員經Shop Easy智易買，由即日起至8月31日內，可以優惠價$268訂購小甘3D立體八達通吊飾（不包括按金及儲值額），預計取貨日期為9月12日至14日。優先預購期後，OK便利店亦會公開發售小甘3D立體八達通吊飾，非OK齊齊印會員亦有機會可以入手！

OK便利店「小甘3D立體八達通吊飾」
訂購日期：即日起至8月31日
訂購網址：https://bit.ly/3bGhwbi
價錢：（OK齊齊印會員優先訂購價）$268
取貨日期：2022年9月12日至14日
取貨地點：訂購時自選指定分店

*價錢不包括按金及儲值額
*優先訂購期只適用於OK齊齊印會員

.1 小甘3D立體八達通吊飾於何時開賣？

 小甘3D立體八達通吊飾由即日起至8月31日開賣，現為OK齊齊印會員優先訂購期，詳情可參閱內文。

2. 小甘3D立體八達通吊飾價錢為？

 小甘3D立體八達通吊飾OK齊齊印會員優先訂購價錢為$268（不包括按金及儲值額）， 詳情可參閱內文。 

3. 非OK齊齊印會員可以買到小甘3D立體八達通吊飾嗎？

非OK齊齊印會員，可於優先訂購期結束後，於公開發售期內買到， 詳情可參閱內文。 

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