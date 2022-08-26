【7-11精品】7-11聯乘迪士尼推出20大餐具，三眼仔、小熊維尼、蜘蛛俠、鐵甲奇俠等23大人氣角色一同登場，現身於拉麵碗、筷子、湯匙、木托盤、醬汁碟等，整套使用可以組成一人份拉麵餐具套裝，實用又有儀式感！

便利店全新20大迪士尼餐具！三眼仔/Marvel拉麵碗+木托盤+湯匙

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（好食玩飛編輯部攝）

7-11便利店聯乘迪士尼推出20大餐具，迪士尼及漫威（Marvel）粉絲必收藏！由8月31日早上7時起至10月11日，到全線7-11便利店購買儲夠指定數量印花，即可以$41起入手拉麵碗套裝；而亦可以無需用印花，以優惠價就可以加購木製托盤、醬油碟及湯匙！

拉麵碗+筷子+一物二用碗蓋！23大人氣角色大召集

是次拉麵碗套裝共有8款，以8大迪士尼人氣作品為主題，召集23大人氣角色，包括三眼仔、鐵甲奇俠、黑武士、小熊維尼等，現身於拉麵碗套裝，非常精緻！每個拉麵碗套裝有齊容量達620毫升、耐熱度達100°C的拉麵碗、筷子及碗蓋，當中碗蓋設有間隔，可當碟使用盛載配菜，亦可擺放醬汁等，一物二用。

（資料圖片/HK01攝）

想入手7-11聯乘迪士尼拉麵碗套裝的朋友，由8月31日早上7時起至10月11日，於全線7-11分店購物滿$20可獲印花1張，其後每$10可獲多1個印花，如此類推。由8月31日早上7時起至10月14日，儲齊12個印花加$84可換購拉麵碗套裝2套；儲齊8個印花加$48可換購拉麵碗套裝1套，數量有限，換完即止。

yuu會員於8月31日至10月11日期間，以8,800 yuu會員積分加$10，可隨機換購拉麵碗套裝1套；於8月31日中午12時起9月13日內，yuu會員使用88,000 yuu會員積分，則可自選款式訂購4款拉麵碗套裝，限量名額為200個。

木製托盤+醬油碟+湯匙！組成一人份拉麵組合

除了以上8款拉麵碗套裝，是次7-11推出迪士尼天然木製托盤，以及醬油碟配湯匙可以加購。天然木製托盤共有4款，均印上人氣角色圖案，包括唐老鴨、小熊維尼、三眼仔及蜘蛛俠，可愛又精緻。

想入手的粉絲就要注意，由8月31日早上7時起至10月14日於全線7-11分店，以任何消費加$99自選1款。

（資料圖片/HK01攝）

醬油碟配匙羹套裝，則有齊拉麵碗套裝的所有款式，共8款，以陶瓷製成，配上天然木製托盤及拉麵碗套裝一同使用，可組成全套一人份拉麵餐具組合，儀式感滿分！有興趣的朋友可由8月31日早上7時起至10月14日，全線7-11分店，以任何消費加$28自選1款。

7-11 迪士尼拉麵碗套裝

推廣日期：2022年8月31日早上7時至10月11日

地點：全線7-11便利店

換領日期：2022年8月31日早上7時至10月14日

換領方式：12個印花加$84可換購拉麵碗套裝2套，8個印花加$48可換購拉麵碗套裝1套。



*數量有限，換完即止。



7-11 天然木製托盤

推廣日期：2022年8月31日早上7時至10月14日

地點：全線7-11便利店

換領方式：任何消費加$99自選1款



*數量有限，換完即止。



7-11 醬油碟配湯匙套裝

推廣日期：2022年8月31日早上7時至10月14日

地點：全線7-11便利店

換領方式：任何消費加$28自選1款



*數量有限，換完即止。

