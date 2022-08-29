又到一年一度中秋節，有便利店推出人氣品牌聯乘卡通人物中秋禮盒，包括微熱山丘聯乘LINE FRIENDS、迪士尼及Sanrio音樂盒月餅等。另外，今期更會同步推出多款角落小夥伴（角落生物）及LULU豬得意精品，有玻璃杯及匙羹套裝及玻璃茶壺等，各位粉絲記得不要錯過！

便利店推13款中秋禮盒+實用精品！迪士尼/Sanrio/角落生物/LULU豬

適逢中秋節，7-11便利店今期推出人氣品牌聯乘卡通人物中秋禮盒，當中包括微熱山丘 x LINE FRIENDS鳳梨酥（$158/件），連同印有可愛熊大、兔兔和莎莉的竹製托盤，可愛又實用；亦可以單購台灣直送微熱山丘鳳梨奶黃月餅6件裝（$249/件）。

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除此之外，有3款人氣角色音樂盒連迷你紅豆月餅（$65/件），分別是大口仔、Little Twin Stars及Monchhichi，各位粉絲必買！

另有迪士尼小熊維尼及勞蘇紅豆酥連玻璃杯及匙羹套裝（$59/件），玻璃杯分別印有小熊維尼和勞蘇的可愛頭像，配木製杯蓋和匙羹，賞月歎茶一流！

至於全新卡通精品方面，角落小夥伴集齊白熊、企鵝、蜥蜴、炸豬扒等，化身成實用精品，有毛巾、索繩袋、雙層玻璃杯及儲物盒連便條紙，內裡更附有粒粒軟糖，$38.5起可以入手！

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罐頭豬LULU近來人氣極高，今次便利店加推全新玻璃茶壺套裝連糖果（$108/件），共有2款設計，包1個玻璃壺和2隻玻璃杯，上面印了不同造型的罐頭豬LULU，精緻又可愛！

推出日期：2022年8月31日至9月13日

銷售點：7-11便利店

