【上環美食】上環一間由前米芝蓮小食店總廚主理的上海料理餐廳，主打多款人氣爆湯生煎包，其中包括羊肉、鮮蝦等，皮薄餡靚，而且湯汁爆滿，非常吸引！店舖同時提供蟹粉拌麵、擔擔麵、雞絲粉皮等上海美食，大家不要錯過！

上環爆湯生煎包+上海料理！曾年內開4間分店 皇牌生煎包/蟹粉拌麵

由前米芝蓮小食店總廚主理的「尚海人家」，主打多款上海料理，高峰時期曾一年開4間分店，分別位於灣仔、將軍澳及北角，受到不少食客歡迎，不過現時僅剩下上環一間店！

上環店（圖片來源：尚海人家）

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尚海人家主力提供多款爆湯生煎包，其中包括必食的皇牌生煎包，皮薄餡靚，內裡以新鮮豬肉包製，一咬開湯汁滿滿，深受不少街坊及食客歡迎！

尚海人家最近更推出多款新口味生煎包，其中包括味道清新的薺菜生煎包、鮮味濃郁的鮮蝦生煎包，以及獨家秘製的羊肉生煎包等，款款都湯汁爆滿，售價$22/2隻、$32/4隻及$42/6隻，價錢親民。

尚海人家同時提供多款道地上海美食，包括有人氣之選的蟹粉拌麵，蟹粉份量甚多，拌麵味道濃郁，配上醬油拌勻後香氣十足，非常邪惡；此外，小店亦有上海必食的擔擔麵、開洋蔥油拌麵、雞絲粉皮、上海鹹肉菜飯、紅燒肉菜飯、炸蔥油酥餅等，大家有興趣不妨一試！

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尚海人家 詳情

地址：上環摩利臣街10號宏基商業大廈地下8A號舖

營業時間：10:00 - 20:30

電話：6438 9111

