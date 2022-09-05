最近《哈利波特》「奈威」飾演者馬修路易斯（Matthew Lewis）疑似遇上航空公司超賣，從頭等艙慘被降至經濟艙，機票更被工作人員即場撕毀，讓他憤而在網上怒斥航空公司為「最差航空公司」，引起網民熱議！

哈利波特奈威慘被撕頭等艙機票 降級坐經濟艙！發文怒斥最差航空

在哈利波特中飾演「奈威」的英國男星馬修路易斯（Matthew Lewis），日前預定乘坐加拿大航空公司航班頭等艙，從美國奧蘭多飛往加拿大多倫多。於機場登機時，馬修路易斯卻被告知，自己被降級成經濟艙乘客，工作人員更當場撕毀頭等艙機票。就此，馬修路易斯發文批評加拿大航空公司處理方法，並狠批其為「北美最差航空」。

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馬修路易斯發文後，加拿大航空公司公開回覆貼文，對事件表示遺憾，並歡迎馬修路易斯透過私人信息告知詳情，以協助跟進事件。

該貼文及回覆引起網民熱議，有網民認為這是航空公司超額預訂——即每個航班開放多5%的購票名額所造成的後果。亦有多名網民分享乘坐加拿大航空公司時遭遇的不愉快的經歷，包括無法按時領取行李，及被安排至其他時段的航班等，引起不少網民共鳴。