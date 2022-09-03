日本九州新幹線新線月底通車　海鷗號由福岡至長崎只需1小時20分

近日日本開關消息多多，有沒有讓你懷念起在日旅遊的醍醐味：體驗各式新幹線的興奮之情呢？國門雖尚未大開，但準備工作可沒理由懈怠，就讓我們先一起來瞧瞧預計於2022年9月23日通車的西九州新幹線「海鷗號」是一條怎麼樣的路線吧！



共有五個車站的西九州新幹線的走線是怎樣？快來看看「海鷗號」的內裝👇👇👇

+ 6

原來福岡和長崎可以這麼近！最快1小時20分即可輕鬆到達！

西九州新幹線又被稱為長崎新幹線，這條計畫連結位於北九州的福岡（博多）與九州西部長崎的路線，讓乘客最快僅需花費1小時20分鐘即能穿梭於此二大都會區。博多至新鳥栖路段走大家熟悉的九州新幹線鹿兒島線，從武雄溫泉站起算至長崎站為止共有五個車站、實際距離約有66km，是全國新幹線當中最短的一條路線。

命運多舛的西九州新幹線於2023年迎來了新的里程碑

根據1970年代公告的全國新幹線鐵道整備法決議來修建的西九州新幹線，其中武雄溫泉站至諫早站與諫早站至長崎站已分別於2008年和2012年開始建設，看到這邊是否大家會覺得怎麼好像少了什麼？沒錯，新鳥栖至武雄溫泉這段因佐賀縣不願增加建設經費負擔，至今尚未決定好建造方法，因而今年開業的方式採折衷的同月台換車方法：博多至武雄溫泉站之間由在來線特急「リレーかもめ（暫譯：海鷗聯絡列車）」運行，到終點站武雄溫泉站後當您一踏上月台時，嶄新的「海鷗號」就會停在對向等著你來一探究竟囉！

相關文章：食Omakase在日本師傅面前點先唔失禮？高級壽司店必學12個用餐禮儀👇👇👇

+ 39

西九州新幹線列車內裝大公開

不過比起這些尚未明瞭的糾葛，相信大家比較在意的是這台新生力軍將會帶給大家怎麼樣的驚喜？新幹線「海鷗號」以「溫柔、明亮、愉悅、舒適、美觀」為主題來選擇內裝的顏色、外型與材質，希望能完美揉合古典與現代之美來創造出令人感到既熟悉又充滿驚奇的嶄新空間。

什麼？不同指定席車廂的內裝氣氛竟完全不同？

新幹線「海鷗號」一號車至三號車為指定席，共163個座位，分別以象徵低調奢華的「菊大柄」、氣勢萬鈞的「獅子柄」與大家耳熟能詳的「唐草」作為座椅的設計。如此用心的設計直讓人非得來回都要乘坐不同的車廂才不枉費新幹線「海鷗號」的一片心意！

擔心搶不到人氣超旺的指定席？別擔心，新幹線「海鷗號」的四號車至六號車共設有233個自由席，以日本傳統色：燦爛的黃色「山吹色」來作為座椅的設計基底，鮮明的色調讓人一進到列車內莫名地對旅遊的期待就將更為澎湃、愉悅好心情不間斷！

新幹線「海鷗號」將於2022年9月23日正式啟程！

許久沒出國門的你是否也正在煩惱究竟該將那個目的地作為解禁後的海外第一站呢？不如就來安排一趟歷時一週的環九州之旅、搶先體驗熱騰騰剛上路的西九州新幹線「海鷗號」吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】